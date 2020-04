Hohen Neuendorf

Eine 81-Jährige Bewohnerin der Margaretenstraße in Hohen Neuendorf erhielt am Donnerstagabend (3. April) gegen 20 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Die Anruferin erklärte der Seniorin, im Polizeirevier in der Waldstraße zu arbeiten und berichtete von einer rumänischen Täterbande, die in der Nähe bei einem Einbruch aufgegriffen wurde. Drei weitere Täter seien noch flüchtig, hieß es weiter. Bei den festgenommenen Personen soll ein Zettel mit der Anschrift der 81-Jährigen aufgefunden worden sein.

Aus diesem Grund wollte die angebliche Polizistin von der Hohen Neuendorferin Angaben zu deren Bargeldsummen auf der Bank und im Haus sowie ihre Vermögensverhältnisse erfragen. Unter anderem wollte sie auch wissen, über welchen Schmuck die 81-Jährige zu Hause verfüge und ob ihr Haus entsprechend gesichert sei.

Wie die Polizei mitteilte, äußerte sich die 81-Jährige gegenüber der Anruferin nur vage und mit wenigen Aussagen und beendete das Gespräch schließlich. Anschließend informierte sie die Polizei über den Betrugsversuch.

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

Von MAZonline