Bergfelde

Ein 84-jährige Rentner ging bereits am 26. März 20 gegen 14.45 Uhr den Bahnhof in Bergfelde entlang und wollte diesen über den Ausgang verlassen. Als er die Treppen hinaufstieg, wurde er von hinten von zwei unbekannten Männern in die Kniekehle getreten. Dabei fiel er zu Boden und war kurz bewusstlos. Als er wieder aufwachte, stellte er den Verlust seiner Brieftasche fest, welche zuvor in seiner Gesäßtasche war. In der Brieftasche befanden sich sein Personalausweis, eine Jahresbahnkarte und Bargeld. Die beiden Männer sind im Anschluss in unbekannte Richtung geflohen. Der 84-Jährige erlitt durch den Sturz eine Beule am Kopf. Einen Arzt suchte er nicht auf.

Der Sachverhalt wurde durch den 84-Jährigen erst drei Wochen später einem Bekannten mitgeteilt, welcher dann die Polizei informierte.

