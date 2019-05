Birkenwerder

Beschädigungen zahlreicher Wahlplakate sind in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in Hohen Neuendorf, Bergfelde und Birkenwerder festgestellt worden. Ein Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem zuvor in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf etliche zerstörte Wahlplakate beobachtet hatte.

Keine vermeintlichen Täter vorgefunden

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte sie jedoch keine vermeintlichen Täter feststellen. Dafür wurden etliche beschädigte Wahlplakate entdeckt. Die Rede ist von insgesamt 86 Stück, die kreuz und quer durch die Parteienlandschaft gehen. Während einige Plakate mit Graffitifarbe besprüht wurden, waren andere komplett heruntergerissen worden.

Spur der Verwüstung reicht bis nach Birkenwerder

Die Beamten fanden nicht nur Beschädigungen in Hohen Neuendorf, sondern auch in Bergfelde und Birkenwerder. Zur Schadenshöhe wurden gegenwärtig noch keine Angaben gemacht.

