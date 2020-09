A111 nahe Stolpe nach schwerem Unfall stundenlang gesperrt

A111/Stolpe

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lastkraftwagen ereignete sich Montagnacht gegen 23.45 Uhr auf der Autobahn 111 in Fahrtrichtung Berlin nahe der Anschlussstelle Stolpe.

Beide Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in Berliner Krankenhäuser gebracht. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein Lkw mit einem Schilderwagen auf der Autobahn. „An der Anschlussstelle sollte eine Baustelle eingerichtet werden“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein von hinten kommender Lkw, gelenkt von einem 42-Jährigen, auf den Schilderwagen auf. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten von Rettungskräften in Berliner Krankenhäuser gebracht werden.

Schweres Gerät zur Bergung notwendig

„Da sich die Fahrzeuge ineinander und auch mit der Leitplanke verkeilt hatten, musste schweres Gerät zur Bergung zum Einsatz kommen“, erläuterte die Pressesprecherin weiter. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden, erst gegen 1.40 Uhr konnte die linke Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Die weiteren Sperrungen konnten erst gegen 9.50 Uhr am Dienstagvormittag aufgehoben werden“, so Feierbach weiter.

Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in den Dienstagvormittag an. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zur Unfallursache. Beide Lkw mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen mit etwa 100 000 Euro beziffert. Warum der auffahrende Lkw den Schilderwagen nicht bemerkt hat, ist derzeit unklar. Auch die Feuerwehr kam an der Unfallstelle zum Einsatz.

Von Stefanie Fechner