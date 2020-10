Absage: Kein Adventsmarkt am Wasserturm

Hohen Neuendorf

Der Adventsmarkt am Hohen Neuendorfer Wasserturm muss in diesem Winter aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie entfallen. In den zurückliegenden Jahren lebte das beliebte Event vor allem vom geselligen Zusammensein, vom gemeinsamen Singen dicht gedrängt vor der Bühne und Stockbrot über dem offenen Lagerfeuer in der Vorweihnachtszeit. Unter Beachtung der notwendigen Hygieneregeln ist daher der Adventsmarkt aus Sicherheits-, atmosphärischen und nicht zuletzt finanziellen Gründen nicht umsetzbar: Eine Einzäunung des Geländes sowie der Verzicht auf Gesang und Nähe würden dem eigentlichen Ziel und Charme der Veranstaltung zuwiderlaufen. Deshalb hat sich die Stadt schweren Herzens für die Absage entschieden.

Kleinere Veranstaltung am Rathaus geplant

Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt stellt jedoch eine Alternative im kleineren Rahmen in Aussicht: „Wir prüfen die Möglichkeit, ein kleines aber feines „Wintertreiben“ auf dem Rathausplatz zu veranstalten, mit dem Schwerpunkt Markt, um lokalen Händlern eine Verkaufsmöglichkeit und Kunden ein kleines zusätzliches Angebot für den Erwerb von Weihnachtsgeschenken zu eröffnen. Das ist sicherer und für den Erhalt unserer lokalen Lebensqualität besser als im Kaufhaus oder im Internet einzukaufen! Einen Glühwein würde es natürlich auch geben.“ Über Weiteres wird die Stadt auf den bekannten Kanälen schnellstmöglich informieren.

Von MAZonline