Hohen Neuendorf

Die Stadtverordneten folgten in ihrer jüngsten Zusammenkunft am Dienstagabend teilweise einer Petition von Anwohnern des Adolf-Damaschke-Platzes. Diese hatten im vergangenen September unter anderem konkrete Nutzungsbedingungen für den dort befindlichen Kinderspielplatz gefordert. Sie verwiesen auf abendliche und nächtliche Ruhestörungen, den unsachgemäßen Umgang mit Spielgeräten, Verunreinigungen durch Müll und Glasbruch sowie zahlreiche Polizeieinsätze.

Laut dem einstimmigen Beschluss der Kommunalpolitiker soll eine „Beschilderung zur Ausweisung der Nutzungsregeln“ erfolgen und Kontrollen durch das Ordnungsamt vorgenommen werden. Zudem soll auf Kontrollen durch die Polizei hingewirkt werden. Die geforderte Beleuchtung sei bereits verbessert worden. Ein CDU-Änderungsantrag, laut dem der Petition nicht nur teilweise gefolgt werden sollte und der Platz nach dem Vorbild anderer Spielplätze im Ort mit einem halbhohen Zaun eingefriedet wird, fand nach langer und kontroverser Diskussion keine Mehrheit. Noch nicht abgestimmt wurde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit über zwei Anträge der AfD-Fraktion, laut denen die vorhandene Spielplatzsatzung auf ihre Vollständigkeit geprüft und der Bolzplatz hinter dem Rathaus mit diversen Maßnahmen zu einem Jugendtreffpunkt ausgebaut werden soll.

Anzeige

Anwohner Axel Mahler machte am Dienstagabend deutlich, dass es im Kern lediglich um ein auskömmliches Miteinander von Nutzern und Anwohnern des Generationenplatzes geht. Quelle: Helge Treichel

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Jugendlicher allerdings begrüßte in der Einwohnerfragestunde letzteren Antrag. Das könnte auch den Damaschkeplatz entlasten. Dem stellte Bürgermeister Steffen Apelt seine persönliche Meinung entgegen, wonach genau das „nicht zu erwarten“ sei. Apelt widersprach zudem vehement der Darstellung in der Petition, wonach der Platz als „Brennpunkt“ eingestuft worden sei. Linken-Fraktionsvorsitzender Lukas Lüdtke stempelte den AfD-Antrag unter dem Protest der Urheber gar als „populistisch“ ab, denn es würden Dinge gefordert, von denen bekannt sei, dass sie gar nicht umsetzbar seien.

Dass seit Oktober 2019 zum zweiten Mal über das Thema gesprochen wird und sich seitdem nichts getan habe, konstatierte Anwohner Axel Mahler in der Einwohnerfragestunde. Er stellte klar, worum es den Anwohnern geht – ein auskömmliches Miteinander mit den Nutzern, um Klarheit durch Regeln, eine Einfriedung sowie eine klare Widmung als ausschließlichen Kinderspielplatz. Die Basketballanlage und die Tischtennisplatte müssten in diesem Zusammenhang wieder entfernt werden. Angesprochene Nutzer würden sich darauf berufen, bis 22 Uhr lärmen zu dürfen. Als Diskussionsgrundlage verwies Mahler auf die Spielplatzsatzung der Stadt Fürstenwalde/ Spree.

Mit sichtbarer Begeisterung eroberten die Kinder der Kita Pusteblume am 1. Juni 2018 die neuen Spielgeräte auf dem Adolf-Damaschke-Platz in Hohen Neuendorf. Sieben Monate hatte die Umgestaltung des Spielplatzes gedauert. Quelle: Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Gegen eine Verlagerung der Basketballanlage sprach sich Sabine Fussan ( SPD/ Partei Mensch Umwelt Tierschutz) aus, da sich auch das Problem verlagern würde. Sie bezweifelte die Wirkung von Regeln: „Nur weil es in der Satzung steht, halten sich die Leute noch nicht daran.“ Für den Erhalt der kompletten Funktion und Qualität sprach sich auch Oliver Jirka (B90/Grüne) aus. Außerdem widersprach er dem Vorwurf, wonach es in der Planungsphase keine öffentliche Beteiligung gegeben habe. Alle diesbezüglichen Beratungen seien schließlich öffentlich gewesen. Dass mit klaren Regeln schon viel gewonnen wäre, sagte Lukas Lüdke. Regeln „auch für Spielplätze“ forderte Mathias Münch ( FDP). Einen Appell, auf die Anwohner einzugehen, richtete Thomas Kay (AfD-Fraktionsmitglied) an die Politiker-Kollegen. „Die Lebensqualität der Menschen ist uns wichtig – und der Damaschkeplatz auch.“

Weitere Beschlüsse der Stadtverordneten Die Stadt Hohen Neuendorf und die Gemeinden Birkenwerder sowie Mühlenbecker Land wollen in ihrem Einzugsgebiet mit rund 50 000 Einwohnern künftig ordnungsbehördliche Aufgaben gemeinsam lösen, beispielsweise nächtliche Kontrollen bis 2 Uhr. Eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen den Kommunen wurde einstimmig befürwortet. Für das geplante Wohnungsbauprojekt auf der Brachfläche „südlich der Friedrich-Naumann-Straße“ fassten die Stadtverordneten nach langer und kontroverser Diskussion den Abwägungs- und den Satzungsbeschluss für die vorgelegte Ergänzungssatzung. Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) warb für das Vorhaben der Landkreis-Gesellschaft, da nicht zuletzt ein Anteil von 30 Prozent an sozialgebundenen Wohnraum ausgehandelt worden sei. Eine bauliche Alternative für den Bahnübergang in Borgsdorf, insbesondere für Rettungsfahrzeuge, hat ein Antrag der Linken zum Inhalt. Der Beschlusstext indes zielt zunächst auf eine Machbarkeitsstudie für eine „nicht niveaugleiche Bahnquerung“ ab. Dabei soll insbesondere untersucht werden, welche Varianten in Frage kommen und ob diese städtebaulich vertretbar sind. Der Antrag wurde mit nur je einer Enthaltung und Gegenstimme befürwortet. Als Begründung verwiesen Linke und CDU auf noch längere Schließzeiten, wenn die geforderte Taktverdichtung der S- und Regionalbahn realisiert wird.

Von Helge Treichel