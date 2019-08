Birkenwerder

Der Wahlkampf zur Landtagswahl am 1. September läuft auf Hochtouren. Namhafte Politiker geben sich auch in Oberhavel die Klinke in die Hand. Politisches Alltagsgeschäft. Einen Aufschrei gab es in Birkenwerder. Bürgermeister Stephan Zimniok (B.i.F.) musste sich über das soziale Netzwerk Facebook die Fra...