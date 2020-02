Zwei Männer, die Füllsand von einer Baustelle in Oranienburg stehlen wollen, ein Autofahrer, der in Fürstenberg einer Katze ausweicht und gegen einen Wegweiser fährt sowie Fahrräder, die aus einem Schuppen in Bergfelde verschwinden – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 5. Februar 2020.