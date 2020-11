Am Veltener Bernsteinsee: Pilzsucherin verirrt sich im Wald

Hohen Neuendorf

In einem Waldgebiet zwischen dem Bernstein See in Velten und Hohen Neuendorf verlief sich am späten Montagnachmittag eine 77-jährige Pilzsucherin aus Berlin. „Gegen 18.15 Uhr nahm sie mit der verbleibenden Leistung ihres Handyakkus Kontakt zur Polizei auf und konnte auch noch einen Standort durchgeben“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Frau wurde nach ihrem Auffinden von Rettungskräften untersucht. Sie blieb unverletzt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Nach dem Notruf der Frau rückten Feuerwehr und Polizei aus, um nach der Seniorin zu suchen. Dabei kam unter anderem auch ein Feuerwehrboot zum Einsatz, mit dem von der Havel aus gesucht wurde. „Die Frau konnte nach etwa 1,5 Stunden nahe der Havel im sehr unwegsamen Unterholz gefunden werden“, erklärte die Pressesprecherin weiter. Sie sei erschöpft, aber unverletzt zur Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben worden. Anschließend konnte sie selbstständig mit ihrem Auto den Heimweg antreten. Für die Retter vor Ort war der Einsatz gegen 20.45 Uhr beendet.

