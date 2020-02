Anlässlich des Valentinstages: Blind-Date mit einem Buch

Borgsdorf

Blind Dates sind schon etwas Besonderes und Aufregendes. Als Blind Date bezeichnet man eine Verabredung zwischen zwei Menschen, die sich bisher nicht getroffen haben und nichts oder nur sehr wenig übereinander wissen. „Auch bei uns ist dieser Spannungsbogen gegeben. Man wählt sich ein Buch aus, ohne zu wissen, was einen schlussendlich erwartet. Das ist sehr spannend“, erklärt Bibliothekarin Kathleen Fischer.

Anlässlich des Valentinstags luden die Stadtbibliothek Hohen Neuendorf und die öffentliche Schulbibliothek in Borgsdorf zu einem Stelldichein mit Büchern ein. Unter dem Motto „Blind Schmökern“ konnten sich alle Besucher auf ein Blind Date mit einem Buch einlassen. „Wir haben 100 Bücher eingepackt und nur mit Hinweisen darauf verziert. Der Besucher weiß im Endeffekt nicht, welches Buch er da ausleiht“, erklärt die 38-jährige Kathleen Fischer, die seit zehn Jahren in der Borgsdorfer Schulbibliothek arbeitet. Insgesamt 8536 Medien – Bücher, CD und DVD – stehen den Gästen der Schulbibliothek zur Verfügung. Die Idee des Bücher Blind-Dates kam von einer Kollegin aus Leegebruch, wie Kathleen Fischer berichtet: „Sie hatte mir mal davon erzählt und ich fand die Idee toll. Also haben wir es im Vorjahr das erste Mal angeboten und die Resonanz war spitze.“

Im Vorjahr wurden alle 100 Bücher im Rahmen des Bücher Blind-Date ausgeliehen, mit großer Resonanz im Nachgang. „Viele fanden es toll. Weil man so auch die Sinne und das Interesse für andere Themen anregt. Es gab viele, die ein Buch mit einem Thema hatten, was sie sich so nie ausgeliehen hätten, es aber super spannend fanden“, berichtet Kathleen Fischer.

Auch am Freitag war der Andrang in den Pausen und nach Schulschluss groß, die Kinder der Borgsdorfer Grundschule nahmen das nicht alltägliche Angebot dankend an. „Witzig dabei ist, dass an diesem Tag besonders viele Jungs sich Bücher ausleihen, die man sonst eher selten hier sieht“, so Fischer. Vorrangig wird die Schulbibliothek in Borgsdorf von Schülern genutzt, aber auch Erwachsene nutzen das reichhaltige Angebot sehr gern. „Generell muss man sagen, dass unsere Schüler sehr interessiert an Büchern sind. Man kann nicht sagen, dass sie des Lesens müde sind“, so Kathleen Fischer. Dabei sei die Themen-Bandbreite weit gefächert. Für die 38-Jährige selbst ist der Valentinstag ein Tag wie jeder andere, die Aktion des Bücher Blind-Dates kommt aber gut an bei den Schülern.

Auch in der Stadtbibliothek in Hohen Neuendorf kommt das Angebot des Bücher Blind-Dates gut an, wie Bibliothekarin Maria Fentz gegenüber der MAZ erklärt: „Die Resonanz ist groß, die Gäste finden die Idee spannend. Nicht zu wissen, welches Buch man sich ausleiht, ist schon aufregend.“ Auch hier hatten die Besucher die Auswahl an zahlreichen eingepackten Büchern.

