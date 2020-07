Anschlussstelle Birkenwerder Richtung Hamburg gesperrt

Birkenwerder

Der nördliche Zufahrtsrampe der Anschlussstelle Birkenwerder (Richtung Hamburg) wird vom 20. Juli bis 7. August 2020 gesperrt. Darüber informiert Steffen Schütz von der Havellandautobahn GmbH & Co. KG. Grund für die Arbeiten seien Brückenbauarbeiten sowie die Modernisierung der Anschlussstelle Birkenwerder im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der nördlichen A 10. Dafür werde zunächst eine Behelfsbrücke errichtet.

Zur Anpassung der Anschlussstelle Birkenwerder sei ab Freitag, 20. Juli, 22 Uhr, bis Freitag, 7. August, 18 Uhr, eine Vollsperrung der nördlichen Zufahrt auf die A10 in Fahrtrichtung Hamburg erforderlich. „Die Abfahrt von der A10 aus Richtung Berlin sowie die südliche Zufahrtsrampe auf die A10 in Richtung Berlin und die Abfahrtsrampe von der A10 aus Richtung Hamburg bleiben geöffnet und stehen weiterhin zur Verfügung“, sagte Steffen Schütz. Betroffenen Verkehrsteilnehmern empfahl er, die Anschlussstelle Mühlenbeck oder die B 96 am Kreuz Oranienburg als Umleitung zu benutzen.

Anzeige

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter fließendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Von MAZonline