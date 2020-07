Anschlussstelle Birkenwerder wird halbseitig umgebaut

Birkenwerder

Der nördliche Teil der Anschlussstelle Birkenwerder (Fahrtrichtung Hamburg) ist von Montag, 20. Juli (22 Uhr), bis Freitag, 7. August (18 Uhr), komplett gesperrt (MAZ berichtete). Diese Sperrung wird erforderlich, weil die Auf- und Abfahrt in Richtung Hamburg umgestaltet wird. Hintergrund dafür wiederum ist der Bau einer Behelfsbrücke. Über die soll der Verkehr umgeleitet werden, während die bestehende Brücke zurückgebaut und ein neues Bauwerk errichtet wird, unter dem dann auch eine sechsstreifige Autobahn hindurchgeführt werden kann.

Blick auf die Widerlager der Behelfsbrücke und den neuen Teil der Anschlussstelle Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Die neue Auf- und Abfahrt der Richtungsfahrbahn Hamburg in Birkenwerder wird die Form einer Trompete haben, wie an den planierten Trassen bereits teilweise erkennbar ist. Die bisherige Ab- und Zufahrt werde komplett zurückgebaut, informierte Verkehrskoordinator Rainer Ewecker auf MAZ-Anfrage. Wann die veränderte Anschlussstelle Birkenwerder für den Verkehr freigegeben wird,lasse sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Angestrebt werde ein Termin zwischen Mitte und Ende August dieses Jahres. Dies hänge jedoch unter anderem davon ab, wie der Neubau einer Erdgasleitung vorankommt, mit der die gesamte Ortslage Borgsdorf versorgt wird. Nach Information der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) soll die insgesamt etwa 1000 Meter lange Leitung bis Ende September fertiggestellt sein.

Hier werden die Fundamente für die Quelle: Helge Treichel

Die Behelfsbrücke, werde voraussichtlich am 5. September auf die aktuell im Bau befindlichen Widerlager eingehoben. Ein zweiter Einhub betrifft einen seitlich angeordneten Brückenteil, der für Fußgänger und Radfahrer reserviert ist. Die Inbetriebnahme der Brücke ist in der zweiten Oktoberwoche vorgesehen. Der Abriss des alten Brückenbauwerkes sei aktuell für das vierte Oktoberwochenende geplant. Im Anschluss an diese Arbeiten werde der neue Fahrbahnbelag aufgetragen. Dabei handelt es sich in einem etwa drei Kilometer langen Abschnitt in Höhe der Ortslagen Birkenwerder und Bergfelde um offenporigem Asphalt (Flüsterasphalt).

Das nördliche Widerlager der provisorischen Brücke. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel