Hohen Neuendorf - Ariane Fäscher will in den Bundestag: „Wir brauchen mehr Gerechtigkeit in der Welt“

Den meisten Hohen Neuendorfern ist Ariane Fäscher als Pressesprecherin bekannt, doch sie ist schon lange auch politisch aktiv. Im MAZ-Interview spricht sie über ihre Ambitionen in den Bundestag zu kommen sowie über gesellschaftliche Probleme, wie Zukunftsangst und ungerechte Bezahlung.