Auf Wunsch vieler Einwohner: Pläne für Postfiliale in Bergfelde

Hohen Neuendorf

Die Post sucht derzeit eine Partner-Filiale für Bergfelde. „Wenn ich schon mal hier bin…“ – häufig greifen Kunden, die eigentlich nur Briefmarken wollten doch noch zum Kernsortiment. „Insofern hat sich das Partnerprogramm der Deutschen Post für den stationären Handel wirklich als Erfolgsfaktor erwiesen“, sagt die Politikbeauftragte der Deutschen Post AG, Bettina Brandes-Herlemann bei einem kürzlich in der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf erneut geführten Gespräch. Nach wie vor arbeitet die Stadtverwaltung eng mit der Deutschen Post zusammen, um eine Postfiliale im Stadtteil Bergfelde zu realisieren. Gewerbetreibende sowie Gründerinnen und Gründer sind daher eingeladen, neben ihrem Hauptgewerbe auch eine Filiale der Deutschen Post zu betreiben. Das Partnerprogramm des Unternehmens bietet durch den zusätzlichen Service Wettbewerbsvorteile und kann Umsatzsteigerungen durch mehr Kundschaft bewirken. Die Leistungen, die die Partner-Filiale erbringen müssen, umfassen die Portoermittlung sowie die Annahme von Briefen und Paketen, den Verkauf von Marken aller Art sowie weitere Postleistungen und Postbankleistungen nach Vereinbarung.

Voraussetzungen für Betreiber

Eine wesentliche Anforderung an Partner-Filialen ist, dass die Geschäftsräume ganzjährig von Montag bis Samstag geöffnet sind. Hinsichtlich der benötigten Größe empfiehlt die Deutsche Post für Bergfelde, dass im Ladenraum etwa fünf Quadratmeter Fläche bereitgestellt werden. Davon entfallen 1,40 m auf eine breite Theke sowie ein Produktregal dahinter. Zusätzlich werden drei bis vier Quadratmeter Fläche als Lagerraum für Sendungen benötigt. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt sieht in der Etablierung einer Post-Partner-Filiale aktuell gute Chancen: „Gerade für ein krisengebeuteltes Geschäft wäre eine Post-Partnerschaft in Bergfelde ein gutes zweites Standbein. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass die Menschen in Bergfelde sich eine solche Filiale schon lange wünschen.“ Interessenten an der Post-Partnerschaft können sich auf der Internetseite der Post bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden oder sich an Bettina Brandes-Herlemann wenden unter bettina.brandes-herlemann@deutschepost.de

Von MAZonline