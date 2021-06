Borgsdorf

Ein erstaunliches Netz von Bahnschienen durchzog einst die Orte Borgsdorf und Birkenwerder. Nur an wenigen Stellen allerdings deuten noch Überreste auf den einstigen Verlauf der 1877 gebauten Gleisanlagen hin. Dem Thema der vergessenen Industriebahn haben sich die Mitglieder des Geschichtskreises Borgsdorf gewidmet, welcher unter dem Dach der Volkssolidarität tätig ist. Unter dem Titel „Das Privatgleis“ veröffentlichten sie eine Reihe von Beiträgen verschiedener Autoren in ihrem 7. Heft der „Borgsdorfer Geschichte(n)“ – jeweils illustriert mit spannendem Bildmaterial.

Erdmann Bieber zeigt die von ihm selbst gemachten Bilder in dem geschichtlichen Heft. Quelle: Helge Treichel

Karlheinz Palm widmet sich der brandenburgischen Ziegeleigeschichte und der Entwicklungsgeschichte der Ziegeleien in Birkenwerder. Sein Kollege Dietrich Raetzer, der auch im Hohen Neuendorfer Geschichtskreis tätig ist, beschreibt in seinem Beitrag die Entwicklung der Ziegeleien in Borgsdorf. Die Geschichte der sogenannten „Anschlussbahn“ wird im Beitrag von Jürgen Rosinsky und Volkmar Wunderlich beleuchtet. „Die Bahnstation Borgsdorf“ heißt der Beitrag des früheren MAZ-Redakteurs Ulrich Bergt. Der Leser erfährt unter anderem, dass die heutige S-Bahn-Station in Borgsdorf kein Bahnhof, sondern ein „Haltepunkt“ sei. Das ergebe sich aus der Definition laut Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Danach sind Bahnhöfe „Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen.“ Somit hätte Borgsdorf zur Zeit der Anschlussbahn sogar einen echten Bahnhof besessen.

Aktuelle Katasterpläne halfen, die alten Bahntrassen zu ermitteln. Quelle: Helge Treichel

Nach einer Nutzungsdauer von wenigen Jahrzehnten kam es zum Betriebsende und in den Jahren 1926 bis 1929 zur Demontage der Anschlussbahn. Geschichtskreis-Vorsitzender Erdmann Bieber hat den Verlauf der Strecke anhand des aktuellen Katasterplans beider Orte nachvollzogen und fotografisch dokumentiert. In den Plänen seien Grundstück so lange mit ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung geführt bis andere Planungen erfolgen, verrät der 66-jährige Diplomingenieur für Baupysik. Mit einer etwa zweistündigen Wanderung lasse sich der gesamte Streckenverlauf nachvollziehen, sagt er.

Die Texte sind mit zahlreichen Illustrationen versehen. Quelle: Helge Treichel

Aufgrund der Pandemie war auf einen begleitenden Vortrag zum Heft verzichtet worden, so wie auch bereits im Jahr 2020. „Unseren letzten Vortrag hatten wir 2019“, sagt Bieber mit großem Bedauern. Damals sei es um das Fotoalbum des 2017 verstorbenen Borgsdorfer Komponisten Klaus-Peter Bruchmann gegangen. Die von ihm 1962 fotografierten Ortsansichten seien bei der Veranstaltung im „Weissen Hirsch“ mit rund 100 Gästen auf reges Interesse gestoßen. Wann derartige Veranstaltungen wieder möglich werden, sei für den Geschichtskreis noch nicht absehbar. Geplant sei aber, den Vortrag für Heft 7 nachzuholen. Und fest stehe auch schon das nächste Thema: das Villenviertel in Borgsdorf, die Kolonie in Borgdsorf. Er selbst befasse sich gerade mit dem historischen Havelverlauf, der durch den Bau des Großschifffahrtsweges bis 1914 verschoben wurde.

Die Hefte aus der Reihe „Borgsdorfer Geschichte(n)“ sowie die drei veröffentlichten Postkartenserien sind in der Einhorn-Apotheke in Borgsdorf erhältlich.

Von Helge Treichel