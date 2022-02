Aufregung um die Schulbibliotheken in Hohen Neuendorf: Bürgermeister verweist auf Personalmangel

Hohen Neuendorf

Als Mitte dieser Woche in den Kinderbibliotheken Kisten gepackt und abtransportiert wurden, waren Eltern und Kinder alarmiert: Bedeutet dies das Aus für die so wichtigen Bildungseinrichtungen? Ihre Überraschung und ihre Befürchtung darüber, dass die Schulbibliotheken geschlossen werden sollen, schilderte Jana Glumm am Donnerstagabend in der jüngsten Einwohnerfragestunde und bat um Stellungnahme: „Wer hat beschlossen, unseren Grundschulen die Bibliotheken wegzunehmen? Welches pädagogische Konzept steckt dahinter? Was werden die Fraktionen dagegen tun?“

Bürgermeister stellt Personalmangel dar

Mit zwei Richtigstellungen antwortete Bürgermeister Steffen Apelt (CDU): „Niemand will die Bibliotheken in den Grundschulen im Ortsteil Hohen Neuendorf wegnehmen“, sagte er. Außerdem sei nicht ausgeräumt worden. Im jüngsten Sozialausschuss habe Sozialamtsleiter Hendrik Wendland bereits darüber informiert, „dass wir aus personellen Gründen gezwungen waren zu handeln“. Es gebe fünf Stadtteilbibliotheken, die von sechs Bibliothekarinnen betrieben werden. Eine sei seit August 2021 krank und falle auch noch längerfristig aus, bei einer zweiten war der am 28. Februar auslaufende Vertrag von ihr selbst nicht verlängert worden und eine dritte habe zum 31. März gekündigt. Die geringe Zahl der verbleibenden Kolleginnen habe die Verwaltung dazu gezwungen, hier tätig zu werden. Dennoch handele es sich „um eine vorübergehende Schließung“, betonte Apelt.

Erläuterung seitens der zuständigen Bibliothekarin

Hinsichtlich der befürchteten Räumung verlas er eine Erläuterung der zuständigen Bibliotheksmitarbeiterin: „Bei der angeblichen Räumung handelt es sich ausschließlich um die Umlagerung von neuen und beliebten Medien.“ Zudem werde der Bestand optimiert, sodass veraltete und mehrfach vorhandene Medien aussortiert würden. Damit solle der Leserschaft entgegengekommen werden und ihr in der Stadtbibliothek so viel wie möglich vom Gesamtbestand zur Verfügung gestellt werden.

Zeithorizont für Schließung ist unklar

Es sei nicht absehbar, wie lange die beiden Bibliotheken in der Waldgrundschule und in der Grundschule Niederheide geschlossen bleiben müssen, sagte der Bürgermeister mit Blick auf die personelle Situation.

CDU bietet sich Gesprächspartner an

Im Anschluss an die Erläuterungen bekamen die Fraktionsvertreter Gelegenheit, sich zu äußern. Die Stadtverordneten hätten den Beschluss gefasst, diese Bibliotheken in den Schulen einzurichten, stellte Michael Heider (CDU) fest. Deshalb wäre es merkwürdig, wenn jetzt ausgeräumt würde. Die CDU jedenfalls werde die weitere Entwicklung im Blick behalten und biete sich als Gesprächspartner an.

SPD steht zu Schulbibliotheken

Sabine Fussan (SPD/Partei Mensch Umwelt Tierschutz) gab zu, am Vortag ebenfalls den Eindruck gewonnen zu haben, als ob „mal schnell Fakten geschaffen“ werden sollten. Sie dankte dem Bürgermeister für seine Erläuterungen und dafür, dass er den Verdacht ausgeräumt habe. Sie verwies außerdem auf gegenwärtige Überlegungen, die Bibliotheken neu zu sortieren, zu gestalten sowie aus- und umzubauen. Ihre Fraktion jedenfalls stehe zu den Schulbibliotheken.

Bündnisgrüne machen Lösungsvorschläge

Franziska Reichel (B90/Grüne) unterstrich die Wichtigkeit der Bibliotheken für die übergroße Mehrheit der Kinder. „Es ist unglaublich wichtig, dass Schulbibliotheken da bleiben, wo sie gerade sind“, sagte sie. Angesichts der Personalnot wünsche sie sich eine Debatte, um Ideen über Lösungsmöglichkeiten zu sammeln. Als Beispiel nannte sie Ehrenamtliche oder Ehemalige, Teilzeitkräfte oder Schüler und Schülerinnen des Marie-Curie-Gymnasiums.

Linke bekommen Beifall

„Die Fraktion der Linken teilt die Sorgen der Eltern“, sagte Klaus-Dieter Hartung. Seine Fraktion vertrete den Standpunkt, dass die Bibliotheken „auf jeden Fall in den Schulen erhalten bleiben sollten“. Die Stadt allerdings verfolge ein anderes Konzept, das die Schließungen beinhaltet. Die Linke werde „beantragen, dass diese Schließungen nicht vorgenommen werden“, so Hartung. Und sie erwarte von der Verwaltung, „dass sie mindestens an einem Tag in der Woche jede Schulbibliothek als Anlaufpunkt offen hält.“ Das wurde mit Beifall quittiert.

Personalplanung in der Kritik

Auch die AfD halte Schulbibliotheken für eine wichtige Einrichtung, sagte Horst Tschaut. Aufgabe der Verwaltung sei es, das Personal wieder aufzustocken. Der Stadtverein habe sich auch für das Schulbibliothekskonzept eingesetzt, sagt Hans-Joachim Guretzki: „Für uns ist es unerklärlich, wie man jetzt davon weggehen will.“ Er forderte die Stadtverwaltung nachdrücklich auf, schnellstens für eine Nachbesetzung zu sorgen. Mathias Münch (FDP) zeigte sich „schockiert“ über die Personalplanung. „Was wir hier erleben, kann eigentlich nicht sein.“ Er erwarte von der Sozialverwaltung schnelle Lösungen.

Mutter spricht von desolater Situation

Eine andere Mutter berichtete über spontane Schließungen der Bibliothek, Öffnungszeiten während der Unterrichtsstunden und Schließzeiten während der Pausen. Ihr Fazit: „Die Situation ist mehr als desolat.“ Besonders ärgerlich sei, dass die Bibliothek der Waldgrundschule gerade erst neu eingerichtet wurde und die Kinder lange darauf warten mussten – erst der Umzug, dann seien Regale nicht verfügbar gewesen und als es losgehen konnte, war Lockdown. „Eine vernünftige Planung ist anders“, so die Mutter. Sie erkundigte sich danach, wie die Personalsituation verbessert werden soll. Eine Schülerin fragte ihrerseits, wann der Betrieb wieder starten kann.

Bürgermeister verspricht schnelles Handeln

Aus eigener Verantwortung und Erfahrung könne er sagen, dass es nur einen Verantwortlichen für die Situation gibt, sagte Ex-Bürgermeister Klaus-Dieter Hartung – das sei der Bürgermeister. „Ich bin erstaunt, wie einfach für manche Abgeordneten die Welt zu sein scheint“, sagte Steffen Apelt. Im Bibliotheksbereich gehe es um Fachkräfte. „Die kann man nicht einfach mal so ersetzen“, sagte Apelt. Die Verwaltung arbeite ihrerseits mit Hochdruck an einer Lösung. Ziel sei eine Übergangslösung, die zusammen mit der Schulleitung erarbeitet wird – so schnell wie möglich.

Von Helge Treichel