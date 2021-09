Hohen Neuendorf/Stolpe

Die Kommentare in den sozialen Medien zur Vollsperrung der L 171 zwischen Hohen Neuendorf und Stolpe sind unerbittlich: Alle Verantwortlichen sollten entlassen werden, so eine Wortmeldung. „Was zum Teufel haben sich die Menschen, die das zu verantworten haben, dabei gedacht?“, fragt ihrerseits Kristin Mushkowska in der Birkenwerder-Facebook-Gruppe. „Alle Brücken um Birkenwerder werden saniert, eine Auffahrt zur A10 ist gesperrt, die Unterführung der Karl-Marx-Straße ist dicht, die Landstraße nach Stolpe zur A 111 ist dicht, auf der B 96 wird Höhe Nordmeile eine Spur gesperrt, die Bahn streikt und aufgrund weiterer Baumaßnahmen werden in Nebenstraßen Umleitungen für Umleitungen geschaffen“, stellt die junge Mutter „stocksauer“ fest. Ihre Zehn-Minuten-Fahrt durch Birkenwerder habe fast fünfmal so lange gedauert: „Was man den Menschen hier zumutet ist wirklich katastrophal!“

Hier geht seit dem 2. September 2021 nichts mehr. Quelle: Robert Roeske

„Ich habe viel Verständnis für den entstandenen Unmut, den die Sperrung der L 171 hervorruft“, so Bürgermeister Stefen Apelt. Auch er verbringe seine Zeit nicht gern wartend in Staus. „Der aggressive Ton in den sozialen Medien sowie verbale Attacken gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen sind hingegen überhaupt nicht zielführend.“ Dabei gerate immer wieder auch die Stadtverwaltung in den Fokus, obwohl sie bei der Baumaßnahme an der L 171 nicht Herrin des Geschehens ist. Die Stadt habe sehr frühzeitig über die Baumaßnahmen des Landesbetriebs Straßenwesen auf allen verfügbaren Kanälen informiert, damit sich alle Betroffenen drauf einstellen konnten. „Zusätzlich haben wir in kürzester Zeit erreicht, dass Rettungsfahrzeuge und der Öffentliche Personennahverkehr über die Kirschallee ausweichen können“, sagt Apelt. Für die Wochenenden habe die Stadt zudem ein Linientaxi organisiert, das den ÖPNV zwischen Hohen Neuendorf und Stolpe zusätzlich verstärkt.

Die Fahrbahndecke ist am Donnerstag abgefräst worden. Quelle: Robert Roeske

„Alle diese Baustellen sind vom Landesbetrieb Straßenwesen organisiert, da es sich um Landesstraßen handelt“, kommentiert Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok die öffentliche Kritik. „Die Kommunikation von dort ist, sagen wir mal dürftig, auch in Richtung der betroffenen Kommunen.“ Die Gemeinde stehe in engem Kontakt mit der Havellandautobahn GmbH und erfahre relativ zeitnah Maßnahmen, die Birke bezüglich der BAB 10 direkt betreffen. „Was ringsherum passiert, ist dann schon wieder eher überraschend“, so Zimniok.

Freude und Enttäuschung gleichermaßen

Kommunen wie Birkenwerder und Hohen Neuendorf würden „zwischen Baum und Borke“ sitzen. „Wir haben diese Maßnahmen lange gefordert, Beispiel Bergfelder Straße und sind eigentlich sehr froh, dass das jetzt läuft“, sagt Zimniok. „Andererseits sehen wir, wie bescheiden die Baustellen koordiniert sind und die Menschen der Region leiden müssen.“ Denn der Landesbetrieb habe offensichtlich fast zeitgleich unzählige Maßnahmen fertig geplant und auch noch das Geld sie sofort umzusetzen, stellt der Bürgermeister fest.

Zusätzlich zu den Straßenbauarbeiten wird eine Trinkwasserleitung in Stolpe ausgetauscht. Quelle: Robert Roeske

Bei einem Gespräch mit Steffen Apelt habe er vereinbart, dass der Hohen Neuendorfer Amtskollege auch im Namen von Birkenwerder „beim Landesbetrieb auf den Busch klopfen“ werde. Es gehe dabei um „die Forderung nach maximaler Optimierung der Umleitungsstrecken und natürlich schnellstmögliche Umsetzung, damit die Region nicht weiter täglich im Chaos versinkt“. Den Frust könne er nachvollziehen: „Ich wollte gestern selbst von Bötzow nach Birke und musste mich anstellen.“ Auch wenn es „großer Mist“ sei, sich das täglich anzutun, ein Ende sei aber absehbar, so Zimniok: „Die Brücken sind bald fertig“ und auch die Autobahnauffahrt werde bald fertig sein (4. Oktober). „Liebe Leute, wir haben es fast geschafft“, so Zimniok, der zugibt, dass dies Durchhalteparolen seien – „weil wir durchhalten müssen“. Die Kommunen würden weiter versuchen, die Last zu mildern – „aber anhalten können wir das nicht“.

Polizeiwachenleiter befürchtet verschärfte Situation

Hennigsdorfs Wachenleiter Stefan Boye hat sich am Freitagvormittag davon überzeugen können, dass Busverkehr, Rettungsdienst und die Polizei mit Hilfe von Transpondern über die abgesperrte Kirschallee die Baustelle reibungslos passieren können. Wenn allerdings vom 10. bis 13. September auch noch die A 111 zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Schulzendorfer Straße gesperrt wird, könnte sich die Situation noch einmal verschärfen, befürchtet Boye.

Weitere Baustelle ab 10. September geplant

Tatsächlich plane die Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH, im genannten Abschnitt Fahrbahnschäden zu beseitigen, bestätigte Pressesprecher Florian Zettel auf Nachfrage. Jedoch stehe noch die verkehrsrechtliche Anordnung für die Sperrung aus. Vorbehaltlich dieser Genehmigung werde die Richtungsfahrbahn stadteinwärts nach Berlin der A 111 am Freitag, 10. September, ab 18 Uhr gesperrt. Diese Vollsperrung dauere voraussichtlich bis zum Montag, 13. September, 5 Uhr. Sobald die Anordnung vorliegt, werde offiziell über die zusätzliche Sperrung informiert, sicherte Florian Zettel zu.

Witterungsunbilden können bei jeder Baustelle Verzögerungen verursachen

Für die Fahrbahnerneuerung der L 171 zwischen Stolpe und Hohen Neuendorf seien aktuell acht Wochen eingeplant, sagte am Freitag Pressesprecher Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen mit Blick auf Unkenrufe, wonach es länger dauern könnte. Wie bei jeder Baustelle hänge es aber auch von den Witterungsbedingungen ab, ob diese geplante Zeitspanne eingehalten werden könne.

