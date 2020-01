Ein Millionenpublikum verfolgte vor wenigen Tagen, wie die Hohen Neuendorferin Helena Gossmann in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ als angehende Braut der Verzweiflung nah war. Die 24-Jährige steckt gegenwärtig in den letzten Zügen ihres Schauspielstudiums an der Musik- und Kunstuniversität in Wien und ist bereit für den Sprung auf die ganz große Bühne.