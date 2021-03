Automaten für die Dienste der Post in Bergfelde

Bergfelde

Angesichts der fehlenden Angebote für Postdienstleistungen in Bergfelde plant die Post ein Pilotprojekt in dem Stadtteil. Darüber berichtete Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Zuvor hatte Eugen Dillschneider vom Seniorenbeirat einmal mehr in der Einwohnerfragestunde auf die Problematik hingewiesen und sich nach dem Stand der Dinge erkundigt. Der Bürgermeister berichtete daraufhin von einem Telefonat mit den Verantwortlichen zwei Tage zuvor. Dabei sei erneut informiert worden, dass die Suche nach einem Partner für eine Postfiliale in Bergfelde bis dato negativ verlaufen sei. Deshalb scheine nun dem Pilotprojekt mit Automaten Priorität eingeräumt zu werden. Die ersten Geräte sollen laut der Auskunft bereits bis zum Jahresende am Norma-Markt installiert werden, informierte Apelt. Dabei handele es sich um eine Paketstation, eine Möglichkeit zum Frankieren von Postsendungen sowie einen elektronischen Ansprechpartner. Zugleich verwies der Verwaltungschef auf den auf dem Rewe- und Aldi Parkplatz neu aufgestellten Briefkasten (HDZ-Gelände). Der befinde sich de facto auch auf Bergfelder Gemarkung, wenn auch nicht zentral gelegen und nicht besonders attraktiv für Bergfelder. Dillschneider forderte die Fraktionen auf, ihre Parteikanäle zu nutzen, um sich bis zur Bundesebene hinauf für Postdienstleistungen in Bergfelde einzusetzen.

Von Helge Treichel