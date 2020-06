Hohen Neuendorf

Ein grauer Pkw BMW, der in der Veltener Straße in Borgsdorf unter einem Carport stand, wurde in der Nacht zu Freitag (26. Juni) offenbar entwendet. Der Diebstahl des Fahrzeugs mit den amtlichen Kennzeichen HN-AC 8494 wurde am Freitag gegen 7.30 Uhr bemerkt. Nach dem Wagen wird gefahndet.

Anzeige

Von MAZonline