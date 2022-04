Bagger reißen das Gelände rund um die Hohen Neuendorfer Feuerwache auf

Hohen Neuendorf

Radlader und Bagger rumoren seit Dienstag auf dem Gelände der Hohen Neuendorfer Feuerwache. Dabei haben sie inzwischen eine Betonfläche und sogar einzelne Kohlen freigelegt, die auf das frühere Heizwerk an dieser Stelle hindeuten. Das Umfeld des Feuerwehrdepots soll innerhalb der nächsten vier Monate neu gestaltet werden.

Hohen Neuendorfer Löschzug beleibt während der Bauarbeiten einsatzbereit

„Dafür haben wir einen Baustelleneinrichtungsplan ausgetüftelt“, sagt Kai-Uwe John aus dem städtischen Bauamt. Der umfasse sieben verschiedene Abschnitte. In allen sieben Stufen sei jedoch gewährleistet, dass die Feuerwehr ausrücken kann und den Einsatzkräften auch die nötigen Parkplätze zur Verfügung stehen.

Gepflasterte Fläche stellte eine Unfallgefahr dar

Bereits im Zuge der Horterweiterung auf dem Gelände der benachbarten Waldgrundschule sei auch die Neugestaltung des Umfeldes der Feuerwache geplant worden, sagt John. Denn unter anderem waren Pkw-Stellflächen weggefallen, die nun ersetzt werden sollen. Außerdem hatten die Feuerwehrkameraden seit Jahren die Pflasterung vor den Garagentoren bemängelt: „Die Unebenheiten haben eine Unfallgefahr dargestellt“, sagt Gerätewart Matthias Knopf beim Ortstermin. Bei Nässe sei es zudem stets sehr glatt gewesen. Dies sei insbesondere von Bedeutung, da die Fläche auch für Ausbildungs- und Übungszwecke gebaucht werde – nicht zuletzt auch von der Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Gerätewart Matthias Knopf. Quelle: Helge Treichel

Jetzt also werde eine ebene Fläche mit Betonpflaster erstellt, sagt Kai-Uwe John. In diesem Zusammenhang werde auch ein lang gehegter Wunsch der Feuerwehrkameraden erfüllt – ein Waschplatz für die vier Einsatzfahrzeuge inklusive Abscheideeinrichtung. Neben einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug (LF 20) sind das ein Mannschaftstransportwagen und ein Einsatzleitwagen. „Bisher mussten wir beispielsweise in die Waschanlage der AWU nach Velten fahren“, beschreibt Matthias Knopf das Problem: „Dann ist das Fahrzeug für etwa eine Stunde abgemeldet und somit nicht einsatzfähig.“ Und wenn zufällig gerade ein Lkw in der Anlage stand, konnte man unverrichteter Dinge wieder umkehren. Vom Waschplatz aus könne auch mit einem erst teilweise sauberen Auto sofort zum Einsatz ausgerückt werden.

Feuerwehr wird „in die Zukunft katapultiert“

Sehr hilfreich sind nach den Worten des Gerätewarts auch die neu geschaffenen Abstellmöglichkeiten. Insgesamt drei Garagen sollen als Schuppen errichtet werden, um Dinge wie Schaummittel, Bindemittel für Schadstoffe oder ähnliches zu lagern. „Das stand bisher alles in der Wache herum“, so Matthias Knopf. Geradezu in die Zukunft katapultiert werde das Gebäude mit einer neuen Internetverkabelung und einem W-Lan-Hotspot, so der 34-jährige Brandmeister, der im Jahr 1998 seinen Dienst bei der Feuerwehr aufnahm, damals noch in der Jugendfeuerwehr.

Baubeginn auf der Außenfläche der Feuerwache Hohen Neuendorf. Quelle: Helge Treichel

Für die derzeit 46 aktiven Einsatzkräfte würden 13 Fahrzeugstellplätze geschaffen, weitere acht Stellplätze für die Polizei und die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes, die in die Wache mit einziehen sollen. Darüber hinaus werden 18 neue Fahrradstellplätze geschaffen, acht davon im Eingangsbereich. Und auch der Müllplatz werde neu gestaltet. Zur Planung gehört auch ein Sitzplatz an der Ostseite.

Baukosten betragen rund 460 000 Euro

Architekt Markus Fiegl und Landschaftsarchitekt Marek Jahnke haben 1800 Quadratmeter befestigte (Platz und Wege) und rund 700 Quadratmeter unbefestigte Flächen (Rasen- und Pflanzflächen) beplant. Fünf Bäume werden neue gepflanzt. Übernommen werden die Arbeiten von der A.G. Gutsche Tiefbau GmbH Wittenberge. Die Baukosten werden mit rund 460 000 Euro beziffert, die Baunebenkosten mit rund 70 000 Euro. Die Fertigstellung sei im August dieses Jahres vorgesehen, informierte Kai-Uwe John.

Von Helge Treichel