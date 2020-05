Bauboom, Krise, Aufschwung: Seit 30 Jahren geht Familie Geißler mit ihrem Malereibetrieb durch Dick und Dünn

Hohen Neuendorf

Der Bauboom in den 90er-Jahren machte das erste Jahrzehnt des Malereibetriebs Geißler zu einer äußerst arbeitsintensiven, aber auch sehr spannenden Zeit. Um die Jahrtausendwende folgte dann die Krise in der Bauwirtschaft, doch das Familienunternehmen hatte weiter Bestand.

Roland Geißler gemeinsam mit seinem Sohn Stefan, der die Leitung des Malereibetriebes übernommen hat. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Am 1. Juni 1990 wurde der Malereibetrieb von Roland Geißler und Dr. Frank-Peter Muschiol als eines der ersten Joint Ventures nach dem Mauerfall gegründet. Der Firmensitz war damals im Zentrum von Hohen Neuendorf – in der Berliner Straße 45, dem Wohnhaus der Geißlers. Sohn Stefan, heute 41 Jahre, kannte den Betrieb von Kindheit an. „Die Firma war immer Gesprächsthema bei meinen Eltern, das hat mich sehr geprägt“, erzählt Stefan Geißler, der ein großes Interesse an Farben und Malerarbeiten entwickelte. Nach dem Abitur startete er deshalb eine Malerausbildung, es folgte die Qualifizierung zum Meister. Das kaufmännische Handwerkszeug erwarb er durch ein Studium der Betriebswirtschaft. Während des Studiums stieg er bereits in den Betrieb seines Vaters ein. Ab 2005 war er dann als Bauleiter in der Firma tätig und übernahm 2010 die Geschäftsführung. Vor zwei Jahren erhielt Stefan Geißler im Rahmen der Nachfolgeregelung die Anteile seines Vaters und dessen Partners Frank-Peter Muschiol und führt die Firma seitdem als geschäftsführender Gesellschafter.

Weitere MAZ+ Artikel

Ingrid, Roland und Stefan Geißler halten zusammen – beruflich und privat. Quelle: Enrico Kugler

Roland Geißler, mittlerweile 75 Jahre alt, hat sich noch nicht vollständig in den Ruhestand zurückgezogen. Er ist als Angestellter in der Firma tätig. Auch Mutter Ingrid Geißler ist Teil des Familienunternehmens. Sie übernimmt die vorbereitende Buchhaltung und ist häufig die erste Ansprechpartnerin für Kunden. Die Hohen Neuendorfer Fachkräfte waren schon in einem großen Geschäftshaus in Berlin-Adlershof am Werk, sowie an der Freien Universität und der Humboldt-Universität. Doch ihren Fokus legt die Firma auf die Region. In den Ferien werden Schulen in Hohen Neuendorf und Birkenwerder frisch gestrichen. Auch andere Schulen, Gebäude des Landkreises oder Wohnblöcke im Dreieck Hennigsdorf – Velten – Oranienburg hat das Unternehmen regelmäßig auf der Agenda. „Wir sind froh, viele Aufträge im nahen Umfeld zu bekommen, so müssen unsere Mitarbeiter auch keine allzu weiten Fahrtwege auf sich nehmen“, sagt Stefan Geißler. „Wir haben viele treue Kunden. Doch ohne unsere Malerprofis auf den Baustellen wäre das nicht möglich.“

Der Malerbetrieb ist seit 1998 in der Gewerbestraße 12 ansässig. Zuvor befand sich der Firmensitz im Zentrum Hohen Neuendorfs. Quelle: Enrico Kugler

Mit den Unternehmensleitlinien „Kompetenz bis ins Detail“ und „farbefroh leben“ haben die Mitarbeiter tausende große und kleine Objekte erhalten und verschönert. Die typischen grau-braunen DDR-Fassaden sind vielerorts knalligen Farben gewichen. „Manche Gebäude erkennt man mit einer neuen Fassade kaum wieder. Sie sehen dann fast aus wie neu. Ich freue mich sehr, wenn Gebäude in frischen Farben leuchten“, sagt der 41-Jährige. Eigentlich war für die kommende Woche ein Fest zum 30-jährigen Bestehen geplant, doch wegen der Corona-Pandemie musste es abgesagt werden. Das Jubiläum fällt auf Pfingstmontag. „Wir gehen schön zusammen essen, als Familie gemeinsam mit Herrn Muschiol", sagt Stefan Geißler, der seinen Eltern für die jahrelange Unterstützung dankbar ist.

Von Wiebke Wollek