Baumfällung in Borgsdorf: Zwei Linden ersetzen eine Buche

Borgsdorf

Vor einigen Jahren wurde auf dem Vorplatz am Bahnhof Borgsdorf eine große Buche gefällt, erinnert sich Manfred Schneider. „In der MAZ war damals zu lesen, dass ein Baum nachgepflanzt würde. Bis heute ist das nicht geschehen“, schreibt der Borgsdorfer der Redaktion.

Er hatte sich im April 2018 schon einmal mit der selben Frage an die MAZ gewandt. Seinerzeit jedoch war die Stadtverwaltung laut der Antwort noch in der Warteposition gewesen, da der inzwischen verwirklichte Umbau des Bahnübergangs seitens der Bahn unmittelbar bevorstand. In diesem Zusammenhang realisierte die Stadt die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der übrigens bereits im September 2014 auf den Namen „Fürstenauer Platz“ getauft wurde. Und im Zuge dieser Neugestaltung, die im April 2019 abgeschlossen war, wurden jene beiden Linden gepflanzt, welche Hohen Neuendorf aus der Partnerstadt Fürstenau anlässlich des 25-jährigen Bestehens der offiziellen Kontakte geschenkt bekommen hatte. Diese ersetzen die gefällte Buche, so die damalige Erklärung aus dem Rathaus. Im April 2016 bekam die Stadt Hohen Neuendorf Gutscheine für zwei Bäume mit symbolischem Bezug zum Partnerschaftsjubiläum geschenkt: für eine Winterlinde, Baum des Jahres 1991, und eine Sommerlinde, Baum des Jahres 2016.

Borgsdorfer wünscht sich Baum an selber Stelle

Manfred Schneider jedoch hat der MAZ zwei Bilder vom ursprünglichen Standplatz der Blutbuche geschickt. Zu sehen ist der schmale Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn in Höhe des Fahrradgeschäftes. „Es wäre schön, wenn an dieser Stelle eine Nachpflanzung erfolgen könnte“, schreibt der Borgsdorfer mit Blick auf die Berliner Straße. Geeignet wäre aus seiner Sicht eine Säulen-Eiche. In diesem Zusammenhang verweist er auch darauf, dass die Stadt schließlich den Klimanotstand ausgerufen habe.

Der Fürstenauer Platz in Borgsdorf. Im Vordergrund: einer der neu gepflanzten Bäume. Quelle: Helge Treichel

„Eine Neupflanzung an dieser Stelle ist nicht geplant“, beantwortet Daniel Dinse aus der Hohen Neuendorfer Pressestelle die Anfrage. Vielmehr solle künftig der ganze Bereich „Fürstenauer Platz“ und Umgebung im Rahmen eines Quartierkonzeptes betrachtet werden. „In diesem Zusammenhang gehen wir von einer Neuordnung aus, die dort neue Bepflanzungen mitdenkt“, so Dinse. Nach aktueller Planung würden die konzeptionellen Betrachtungen zur Jahresmitte 2021 beginnen.

Das bietet auch Manfred Schneider Gelegenheit, seinen Vorschlag mit der Säulen-Eiche einzubringen.

Von Helge Treichel