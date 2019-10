Geteiltes Erinnern

Hohen Neuendorf

Das Gedenken zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November soll eine große Feier am Grenzturm werden. Doch nicht alle Gäste sind willkommen. Das keineswegs wegen ihrer politischen Rolle in der DDR oder ihrer Einstellung zur deutschen Teilung. Vielmehr geht es um den Streit, wer den Grenzturm an diesem Tag betreten darf und wer die Deutungshoheit über die Geschichte hat. Dabei wird nicht davor zurückgeschreckt, Akteure der Wendezeit in ihrer Privatsphäre herabzuwürdigen.

Einer der nicht Eingeladenen ist Marian Przybilla, ein ehemaliger Westberliner Lehrer, der „große Freude mit der Einheit“ verbunden habe und sich bald mit dem Verein „ Deutsche Waldjugend – Naturschutzturm“ (DWJ) Verdienste um den Erhalt des Grenzturms erworben hatte. 2015 schenkte er seinen Anteil am Turm, der ihm zusammen mit seiner Mitstreiterin, der Hohen Neuendorfer Lehrerin Helga Garduhn gehörte, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW).

Helga Garduhn und Marian Przybilla im Jahr 2016 an ihrer alten Wirkungsstätte, dem Naturschutzturm im ehemaligen Grenzstreifen. Quelle: Helga Garduhn und Marian Przybilla

Der begünstigte Verein verbietet Przybilla aber bald, seine alte Wirkungsstätte zu betreten. Warum, darüber hüllt sich der Vorsitzende der SDW Oberhavel, Dirk Hartung, gegenüber der MAZ in Schweigen. Wohlweislich, denn es geht um zuvor gestreute Gerüchte, deren Verbreitung gerichtlich verboten wurde. „In einer Mitgliederversammlung kann jemand straffrei Lügen verbreiten, weil eine Mitgliederversammlung nicht öffentlich ist“, wehrte sich nun Przybilla in der Bürgerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Donnerstag gegen seinen faktischen Ausschluss von dem Gedenken, bei dem die Stadt Mitveranstalter ist. „Auf meine Nachfrage erhielt ich von der Stadtverwaltung die Mitteilung, dass sich die Stadt in diese Streitigkeiten nicht einmischt“, sagt der Betroffene.

Für öffentliche Veranstaltung soll privates Hausrecht gelten

Nur weil sich Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) sehr wohl auf die Seite der SDW geschlagen habe, indem er im Namensstreit um die Nutzung der Bezeichnung „ Naturschutzturm“ ein Empfehlungsschreiben an das Patent- und Markenamt in München verfasste, wäre er nun an die Öffentlichkeit gegangen, rechtfertigt sich der Ausgeschlossene.

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU), akzeptiert für die öffentlichen Feier zum 30. Jahrestag des Mauerfalls das Hausverbot der SDW gegen einen Gast, der sich um den Veranstaltungsort einst verdient machte. Quelle: Helge Treichel

Bürgermeister Apelt ging aber vor der SVV darauf nicht ein, sondern wiederholte: „Ich übe das Hausrecht dort nicht aus und kann mich nicht über ein Hausverbot hinwegsetzen.“ Dennoch äußert er gegenüber der MAZ: „Inhaltliche Abstimmungen finden gleichwohl auf Augenhöhe statt, dass sich keiner der Partner über explizite Wünsche, Bedenken oder Regeln des anderen hinwegsetzen kann.“

Warum die Stadtverwaltung überhaupt den schon lange mit dem Streit zwischen SDW und DWJ belegten Ort wählte, anstatt einen neutralen kommunalen Ort, begründet Apelt so: „Privatrechtliche Auseinandersetzungen ändern nichts daran, dass dieser Ort bezüglich des Jubiläums der geschichtsträchtigste Ort der Stadt ist.“

Aber der Bürgermeister weist darauf hin, dass auch die DWJ mit ihren Veranstaltungen Teil des Programms bis zum 17. Februar 2020 ist– dem Jahrestag der direkten Grenzöffnung von Frohnau nach Hohen Neuendorf. „Selbstverständlich ist es auch ein Beleg dafür, dass wir Ihre Leistungen hoch schätzen“, lobt er den 67-Jährigen, der 1999 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden ist.

Dirk Hartung, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Oberhavel, verwehrt dem Gründer des Naturschutzturms den Zutritt zur dessen alter Wirkungsstätte. Quelle: Helge Treichel

Der Hausherr, Dirk Hartung, kann die ganze Aufregung nicht verstehen: „Die Veranstaltung wird außerhalb unseres Geländes stattfinden. Wir haben gar nicht so viel Platz für die vielen Leute, die wir erwarten.“ Daher habe auch Mariam Przybilla die Möglichkeit, ihr beizuwohnen. Zwar werden die Posaunenklänge vom Dach des Turm weithin schallen, aber der Eröffnung eines „Memorials“ mit Fotodokumenten direkt am Grenzturm muss sich Przybilla wohl fern halten.

Ehemaliger Jugendrebell kritisiert heutigen Akteur

Ein weiterer früherer Mitstreiter von Dirk Hartung ist Dirk Maretzki, der ebenfalls nicht gern gesehen ist. Einst waren beide sogar befreundet und kämpften gemeinsam bis 2011 gegen die Umgehungsstraße L171, die nahe des ehemaligen Grenzstreifens verlaufen sollte. „Ich war oft mit meinen beiden Kindern am Naturschutzturm und habe Marian Przybillas Arbeit geschätzt. Er ist durch den Streit um sein Lebenswerk fast draufgegangen“, erzählt er.

Dirk Maretzki war bis 1989 im Hurrican-Trio ein Skater vom Alexanderplatz, ist aber als Zeitzeuge der Wende nicht gern gesehen. Quelle: Matthias Busse

Eigentlich wollte Maretzki als Zeitzeuge zur zuvor geplanten Filmvorführung „This Ain’t California“ über die DDR-Skaterszene auftreten. Nach eigener Aussage gehörte er zum „Hurrikan-Trio“ um einen der Hauptdarsteller Marco Sladec. Die unangepassten Jugendlichen außerhalb der organisierten Freizeitarbeit waren bei der DDR-Obrigkeit lange nicht gern gesehen.

Daher fühlt sich der gebürtige Ostberliner, der sich außerdem als damaliges Mitglied der Jungen Gemeinde in der Sophienkirche ( Berlin) zum Widerstand rechnet, zurückgesetzt von Hartung, der schon mal uniformierte Grenzsoldaten-Darsteller im NVA-Armeejeep am Turm auffahren ließ, wie sich Maretzki erinnert. Die Anschuldigung seines ehemaligen Weggefährten, er sei als „Grenzer“ aktiv am Todesstreifen beteiligt gewesen, weist Dirk Hartung zurück: „Ich war drei Jahre in Prora an der Offiziersschule, denn ich wollte später studieren.“ Er habe demnach nichts mit Grenzsicherung zu tun gehabt.

Dirk Maretzki findet aufgrund dieses Lebenslaufs von Hartung, der nun zusammen mit dem Bürgermeister wieder entscheiden dürfe, wer dazugehöre und wer nicht: „Die Hauptdarsteller der Show vom 9. November erinnern mich an selbst erlebte dunkle Zeiten des SED-Regimes.“ Mit ihm oder der SVV sei das Programm und die Wahl des Veranstaltungsortes jedenfalls nicht abgesprochen gewesen, sagt Stadtverordnetenvorsteher Raimund Weiland ( CDU).

Höhepunkte des Erinnerns an den Mauerfall vor 30 Jahren

Über Bürgerdialoge und Runde Tische berichten Beteiligte am 2. November um 14 Uhr in der Kulturwerkstatt, Karl-Marx-Straße 24.

Eine Ausstellung zum Mauerfall wird unter freiem Himmel am S-Bahnhof Hohen Neuendorf vom 8. November bis zum 17. Februar 2020 gezeigt.

Die Festveranstaltung am Grenzturm Bergfelde am Waldjugendweg am 9. November beginnt um 16 Uhr mit der Eröffnung des Memorials. Dazu gibt es Musik und Filmvorführungen.

Zeitzeugen berichten vom Leben beidseits der Grenze im Rathaus an der Oranienburger Straße 2 am 17. Januar 2020 um 17.30 Uhr.

Open-Air-Fotoausstellung am Mauerweg neben dem Naturschutzturm Bergfelde zur Veränderung des Grenzstreifens am 26. Januar von 11 bis 14 Uhr.

Wiedervereinigungsparty in der Stadthalle Am Rathaus 1 unter dem Motto „Typisch DDR – Typisch BRD“ am 21. Februar um 19 Uhr. Tanz 30 Jahre nach der Maueröffnung zu Frohnau.

