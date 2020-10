Neuruppin

Die Liebe brachte eine 51-Jährige aus Hohen Neuendorf auf die Anklagebank. Laut Anklage soll sie für einen 36-Jährigen aus Berlin in ihrer Wohnung knapp zwei Kilogramm Marihuana verwahrt und auf seine Aufforderung hin nach Bedarf herausgegeben haben.

Angeklagte fiel auf Mitangeklagten herein

Wegen Beihilfe zum Drogenhandel muss sie sich derzeit vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Mitangeklagt ist der 36-Jährige unter anderem wegen Drogenhandels mit Waffen.

Nun legte die Angeklagte eine Beichte ab. Demnach lebte sie zehn Jahre als Single. Sie hatte kein Glück mit Männern. Dann lernte sie den Angeklagten kennen – “die große Liebe ihres Lebens“, wie ihr Verteidiger sagte. Der Angeklagte zog von Berlin nach Birkenwerder, wo sie ihn nie besuchen durfte. Die dort lebende Frau gab er ihr gegenüber als seine Schwester aus – was die Angeklagte nie hinterfragte. Wie sich im Nachhinein herausstellte, lebte der 36-Jährige dort in einer festen Beziehung mit Kind.

Für Angeklagten Kredit aufgenommen

Fragen stellte die Angeklagte laut ihrem Verteidiger auch nicht, als ihr Traummann in Geldnot geriet. Sie nahm einen Kredit von 50 000 Euro auf, gab ihm monatlich 500 bis 1000 Euro für seine Kinder. Irgendwann, so der Verteidiger, gab er ihr zwei Sporttaschen zur Aufbewahrung. Was darin war, habe sie nicht gefragt, sich aber gedacht, dass es sich um Marihuana handelte.

Dann stand am 30. April dieses Jahres die Polizei vor ihrer Tür. „Der Traum war vorbei. Sie erkannte, dass er sie nur ausgenutzt hat“, sagte der Verteidiger. Die Polizei fand Drogen, überwiegend Marihuana. Die Angeklagte sei fassungslos und mit der Situation überfordert gewesen, sagte der bei der Durchsuchung anwesende Beamte. Gerochen habe es in der Wohnung nicht nach Cannabis. Es könne aber sein, dass offene Gefäße mit Kaffeepulver den typischen Geruch übertönt hätten.

Waffen im Übermaß gesammelt

Zeitgleich durchsuchte die Polizei die Wohnung des Angeklagten in Berlin und sein Anwesen in Birkenwerder. „Überall lagen Waffen herum. Es war wie Ostereier suchen“, erinnerte sich ein Polizist. Wie der Verteidiger klar stellte, habe es sich sämtlichst nicht um scharfe Waffen, bei den Uhren um gefakte Rolex gehandelt und die gefundenen Handys seien nicht funktionsfähig gewesen. Das war in Birkenwerder anders. Die Polizei fand dort zwei scharfe Waffen in einem Waffenschrank und allein 75 Schreckschusspistolen. Außerdem stellte die Polizei mehrere Tausend Euro sicher.

Von der Angeklagten hatte der Beamte den Eindruck gewonnen, dass „sie schwer verliebt in den 36-Jährigen war“. Ganz so unbeteiligt an dessen Taten war sie aus seiner Sicht nicht. Die Angeklagte habe ihren Freund öfter von und nach Berlin gefahren, als sein eigentlicher Chauffeur ausgefallen war. Aus der Telefonüberwachung ergab sich zudem, dass sie ihm aus einer Sporttasche in ihrer Wohnung etwas bringen sollte. „Sie war die Bunkerhalterin, erledigte aber auch andere Aufgaben für ihn wie Den Kauf von Waffen oder Verpackungsmaterial übers Internet“, sagte der Beamte.

Am Mittwoch wird die Verhandlung fortgesetzt.

Von Dagmar Simons