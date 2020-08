Bergfelde

Ein 37-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag beobachtet, wie er am Bahnhof Bergfelde mit herunter gelassener Hose herumlief. Polizeibeamten gegenüber gab er an, auf die Schienen uriniert zu haben.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung (2 Promille) wurde er bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Von MAZonline