Bergfelde - Der Mann am Stehpult: DJ Glenn Schröder alias „You Can Dance“ will nach der Pandemie durchstarten

Glenn Schröder aus Bergfelde ist ein wahres DJ-Urgestein im Landkreis Oberhavel. Nach der Coronapandemie will er wieder richtig durchstarten, genug Ideen hat der 54-Jährige dafür parat.