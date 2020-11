Bergfelde: Einbrecher stehlen Inhalt eines Tresors

Bergfelde

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend (14. November) hebelten bislang unbekannte Täter das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Mühlenbecker Straße in Bergfelde auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Gebäude. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Einbrecher betraten alle Zimmer und durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen alle Schränke. Auf ihrer Suche wurden die Täter im Schlafzimmer des Hauses fündig. Der dort befindliche Tresor wurde geöffnet und der Inhalt gestohlen. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten umfangreiche Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline