Bergfelde

Speerwurf, Weitsprung, Beach-Soccer, Bouldern, Fitness, Gymnastik und weitere Sportarten werden ab 2022 im neuen Sportpark in Bergfelde möglich sein. Am Freitag wurde für das dazugehörige Sportfunktionsgebäude der Grundstein gelegt. „Ich bin sehr froh, dass, nach nahezu 25 Jahren der Planung, nun die Bauarbeiten am Sportpark so zügig und reibungsfrei voran gehen“, lobt Bürgermeister Steffen Apelt.

Fertigstellung des Sportparks ist für 2022 geplant

Gemeinsam mit Bauleiter Tino Laschitza, Architekt Martin Kranich und dem SVV-Vorsitzenden Raimund Weiland versenkte er die brauchtumsübliche Zeitkapsel, gefüllt mit Tageszeitungen, Münzstücken und Bauplänen, im Fundament des Sportfunktionsgebäudes. „Der Sportpark steht nach der Fertigstellung sowohl dem Vereins- als auch dem Freizeit- und Schulsport offen, es profitieren also sehr viele Menschen von diesem Projekt, für das die Stadt 10,6 Millionen Euro investiert.“ Auf 1040 Quadratmetern wird das Sportfunktionsgebäude über Lagerräume, Umkleiden, Aufenthaltsräume und Duschen verfügen. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen. Der Sportpark soll im Frühjahr 2022 zur Nutzung freigegeben werden.

Von MAZonline