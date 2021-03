Bergfelde: Intensive Teststrategie lässt das Virus vor der Tür

Bergfelde

Spontane Besuche sind in der Bergfelder Stephanus Tagespflege seit einem Jahr nicht mehr möglich. Die Corona-Pandemie hat das Handeln und Wirken komplett verändert, eine intensive und strenge Teststrategie soll dem gefährlichen Coronavirus den Eintritt in die Einrichtung verwehren. Mit spürbarem Erfolg, denn bis zum heutigen Tage gab es noch keinen Coronafall in der Tagespflege.

Jeder Besucher wird getestet

Die strengen Regeln gelten auch für Pressevertreter, die sich zum Gespräch angekündigt haben. Ohne telefonisch ausgemachten Termin geht nichts. Angekommen in der Einrichtung wird man abgeschirmt in einen Nebenraum geführt. Eine Mitarbeiterin betritt dann in Vollschutz den Raum, es folgt ein obligatorischer Coronatest. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis da, und erst bei einem negativen Testergebnis darf man die Tagespflege betreten.

Jeder Besucher wird in der Stephanus Tagespflege in Bergfelde getestet. Quelle: Knut Hagedorn

„Der Schutz unserer Gäste und unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle und die Notwendigkeit derartiger Maßnahmen liegt auf der Hand“, berichtet Pflegedienstleiterin Nancy Hagedorn. Seit Dezember wird dreimal pro Woche das Personal getestet, auch bei aktiven Gästen der Tagespflege wird regelmäßig geprüft, ob sie sich infiziert haben. „Unsere Gäste fühlen sich sicher bei uns, um das auch weiterhin zu gewährleisten, machen wir keine Ausnahmen“, ergänzt Einrichtungsleiter Tobias Hünerbein.

Bis zu 30 aktive Gäste täglich

Seit Oktober 2016 kümmern sich zehn Mitarbeiter der Stephanus Tagespflege in zwei Häusern um 30 aktive Gäste täglich. „Wir haben von 8 bis 16 Uhr geöffnet, ein Fahrdienst holt unsere Gäste morgens ab und bringt sie am Nachmittag auch wieder nach Hause“, berichtet Tobias Hünerbein. Durch dieses Angebot werden Angehörige und Familienmitglieder entlastet, aber die meist älteren Menschen bleiben weiterhin im sozialen Kontakt – für viele ein wichtiges Kriterium. „Morgens wird durch unsere hauseigene Küche ein Frühstück zubereitet, anschließend gibt es viele Angebote wie Gedächtnistraining oder kreatives basteln und gestalten“, ergänzt Hagedorn. Neben einem Mittagessen und Kaffee sowie Kuchen gibt es auch musikalische Offerten und auf Wunsch Physiotherapien.

Harte Einschnitte in der Coronazeit

Dabei ist ein entsprechender Pflegegrad Voraussetzung, um das Angebot in Anspruch nehmen zu können. Die Altersstruktur erstreckt sich dabei zwischen 50 und 99 Jahre. Die Corona-Pandemie hat den Alltag der Tagespflege komplett verändert. Vom 23. März bis Mitte Juli war nur ein Haus geöffnet. „Ganz zu Beginn der Pandemie wurde bei uns ähnlich verfahren wie zum Beispiel in einer Kindertagesstätte, es lief nur absoluter Notbetrieb“, blickt Tobias Hünerbein zurück.

Die Tagespflege Stephanus in Bergfelde. Quelle: Knut Hagedorn

Nach und nach durften dann im Laufe des Jahres wieder mehr Gäste in die Häuser, allerdings nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. „Wir mussten Mindestabstände einrichten, haben dazu überall Desinfektionsmittel und Plexiglasscheiben an den Tischen bereitgestellt“, erinnert sich Pflegedienstleiterin Nancy Hagedorn. Seit Ende des vergangenen Jahres kommt die strenge und intensive Teststrategie hinzu. „Anhand der gut funktionierenden Maßnahmen fühlen wir uns im Haus sicher und haben keine große Angst. Wenn, dann kommt die Gefahr von außerhalb“, ergänzt Hünerbein.

Schleppendes Impftempo als Ärgernis

Während die finanziellen Hilfen seitens des Staates laut Tobias Hünerbein recht schnell und unbürokratisch eintrafen, sieht er aber an anderen Stellen deutlichen Handlungsbedarf: „Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es für stationäre Einrichtungen eine spezielle Notfallhotline beim Gesundheitsamt gibt, um bei Problemen schnelle Kommunikationswege zu haben.“ Auch beim Thema Impfen hat der Bergfelder Einrichtungsleiter eine klare Meinung: „Die Bürokratie ist oftmals die größte Hürde. Wir haben einige Gäste aus Berlin, die sind bereits Zweitgeimpft, während einige gleichaltrige aus Brandenburg noch nicht einmal die erste Impfung erhalten haben.“ Um an einen Impftermin für die teils betagten Gäste zu gelangen, stellte sich die Pflegedienstleisterin des stationären Hauses nachts einen Wecker, um bei der Hotline einen Termin zu ergattern.

Die Tagespflege Stephanus in Bergfelde. Quelle: Knut Hagedorn

Für die Zukunft wünscht sich Tobias Hünerbein ein höheres Tempo beim Impfen. „Wir haben uns sogar selbst einen Arzt besorgt, der unsere Gäste und unser Personal impfen würde.“ Verärgert reagieren die Verantwortlichen der Tagespflege auf eine Gesetzesentwurfsvorlage, dass Sachleistungen für die Tagespflegegäste durch die Pflegekassen halbiert werden sollen. „Das ist für uns nicht nachvollziehbar und wäre natürlich ein absoluter Desaster“, mahnt Tobias Hünerbein.

Von Knut Hagedorn