Morgens halb sieben in Bergfelde: „Da kam meine Pflegekraft, um meine Zuckerwerte zu messen“, sagt Traute König (82) aus Bergfelde. „Und da huscht ihr doch ein Marder vor die Füße. Er kam direkt unter unserem Auto vor.“

Ertappt – der Kabelknabberer ist endlich ermittelt. Denn geistesgegenwärtig schießt die Pflegekraft ein Foto vom Marder. An allen drei Autos der Familie König soll er in den letzten drei Wochen schon zugeschlagen haben. „Mein Sohn fährt so einen amerikanischen Jeep, meine Schwiegertochter einen kleinen roten Wagen und einen Lieferwagen haben wir auch“, sagt Traute König. „Und in allen drei Autos gab es schon Kabelschäden. Eines morgens wollte mein Sohn seinen Wagen starten und nichts ging mehr.“ Die Autowerkstatt wusste auch schon Bescheid. „Wir hoffen dass, der kleine Kerl endlich das Weite sucht“, hofft Traute König.

Unschuldiger Blick – aber der kleine Kerl knabbert aus Neugier an allem rum, was er spannend findet – leider auch Autokabel und Schläuche. Marder sind geschützte Tiere und dürfen nicht bejagt werden. Quelle: dpa

Aber warum stehen Marder besonders auf Autokabel? Laut den Experten von Marder-Ratgeber.de sei eine Theorie, dass die Gummiverkleidung im Automotorraum sehr angenehm für Marder rieche. Außerdem sei es im Motorraum schön warm und trocken. Marder seien sehr neugierige Tiere. „Sie sind lernfähig und untersuchen neue Dinge gerne. Dafür nutzen sie die Zähne und knabbern an allem herum, was sie spannend finden“, schreiben die Experten.

Außerdem würden die Tiere im Motorraum gerne ihr Revier markieren, um Rivalen zu vergrämen. Motto: Hier bin ich zu Hause. Aber Achtung: Wird das Auto in das Revier eines anderen Marders gefahren, kann der ziemlich sauer werden. Bestrebt sein Revier zu verteidigen, könnte er im Motorraum großen Schaden anrichten.

Um Marder zu vergrämen, raten Experten zu einer Motorwäsche, um Duftmarken wegzuwaschen. Ein spezielles „Marder-Vergrämungsspray“, WC-Steine, Hundehaare oder spezielle Ultraschallgeräte könnten helfen. Auch eine Unterlage aus Maschendraht unter dem Auto könne es dem Tier unangenehm machen, in den Motorraum zu klettern. Gut für den Autobesitzer, der eine Garage hat.

