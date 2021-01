Bergfelde

Am Sonnabendmorgen (30. Januar) informierte der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Paulstraße in Bergfelde die Polizei darüber, dass in der Nachtzeit bei ihm eingebrochen wurde. Im Rahmen der geführten Ermittlungen konnten keine normalerweise entstehenden Spuren festgestellt werden. Dennoch gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise ins Haus und entwendeten unter anderem Geld und Elektronik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von MAZonline