Bergfelde: Räuberische Erpressung auf dem Spielplatz

Bergfelde

Am Sonntag (22. November) gegen 15 Uhr kam es am Spielplatz im Bergfelder Luisensteig zu einem Polizeieinsatz. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, befuhr eine Gruppe von drei Kindern im Alter von zehn Jahren mit dem Fahrrad eine Spielstraße im Friedrichsauer Ring, als ihnen eine Gruppe von vier Kindern im Alter von zwölf Jahren den Weg versperrte. In der Folge forderte ein Zwölfjähriger die Übergabe eines Mobiltelefons oder Bargeld von den Kindern, damit sie den Weg dort passieren dürfen. Im Falle einer Verweigerung wurden einem zehnjährigen Kind Schläge angedroht.

Polizei fertigt Anzeige wegen räuberischer Erpressung

Die Zehnjährigen kamen den Forderungen nicht nach und konnten den Weg dennoch passieren. Zu einer Übergabe persönlicher Gegenstände oder von Bargeld kam es nicht. Die vier Kinder aus der Gruppe der Zwölfjährigen beteuerten, dass es sich lediglich um einen Spaß gehandelt habe. Dies sah die Polizei aber offenbar ein wenig anders: Alle Beteiligten wurden vor Ort an anwesende Erziehungsberechtigte übergeben, eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung fertigten die Beamten ebenfalls.

Von MAZonline