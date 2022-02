Bergfelde: Weltmeisterliche Post an Amateurfußballer

Bergfelde

Die Fußballer des SV Grün Weiß Bergfelde erhielten in der Vorwoche überraschende Post. Ein Deutschland-Trikot mit der Nummer 8 von Real Madrid-Star Toni Kroos – unterschrieben vom Weltmeister höchstpersönlich und dessen Bruder Felix, noch verziert mit einer kleinen Widmung an den Verein. „Das hat uns schon sehr gefreut, damit hatten wir nicht gerechnet. Wenn unsere neue Anlage im Sommer eingeweiht wird, dann wird dieses Trikot dort einen Ehrenplatz bekommen“, berichtet Niklas Kohl, der in Bergfelde selbst aktiv gegen den Ball tritt und für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereines zuständig ist. Der Name Kroos hatte die Bergfelder Fußballer im Herbst 2021 monatelang in seinen Bann gezogen.

Felix Kroos (li.) zu Gast in Bergfelde mit Steve Fekete. Quelle: Privat

Der 30-jährige Felix Kroos hatte im Podcast „Einfach mal Luppen“, den er zusammen mit seinem Bruder Toni betreibt, zu einer Vereinschallenge aufgerufen. Felix Kroos hatte im Sommer 2021 seine aktive Profikarriere beendet, suchte aber über den Onlineweg einen Amateurverein, wo er noch etwas kicken wollte. Hunderte Vereine bewarben sich daraufhin – auch der SV Grün Weiß Bergfelde. Mit lustigen Videos stürmten die Grün-Weißen sogar in die Endausscheidung, unterlagen aber schlussendlich nur knapp einem Verein aus Berlin. „Im ersten Moment war die Enttäuschung schon da, aber dann überwog einfach die Freude. Für uns war es eine total coole Geschichte, die uns als kleinen Verein auch etwas präsenter gemacht hat“, so Kohl. Und genau das war auch das Ziel.

Einfach mal luppen, Podcast von Toni Kroos und Felix Kroos Quelle: Pr

Die Bergfelder hatten bereits im Januar des Vorjahres mit einer witzigen Videobotschaft um den Weltmeister Jerome Boateng geworben. „Leider hat er sich aber nie bei uns gemeldet, umso cooler war es, dass es eine Reaktion von Felix Kroos gab. Für beide Seiten war es eine gute PR-Aktion und wann kann man schon mal von sich behaupten, einen Mannschaftsabend zusammen mit einem ehemaligen Fußballprofi zu verbringen“, blickt Niklas Kohl zurück. Man versucht seitens der Grün-Weißen zukünftig, den Kontakt mit Felix Kroos aufrechtzuerhalten, eine Einladung zur Sportplatzeinweihung im Sommer sei laut Kohl in Planung.

Toni Kroos (l.) mit seinem Bruder Felix. Quelle: Foto: filmwelt

Von Knut Hagedorn