Bergfeldes neue Baustelle: An der Mittelstraße entstehen 154 Mietwohnungen – aber nicht nur 

Bergfelde

Erdmassen werden bewegt, der Baukran dreht sich und die ersten Betonflächen sind gegossen: Die Firma KW-Development hat in diesem Jahr an der Mittelstraße in Bergfelde mit dem Bau von 154 Mietwohnungen, einer Kita sowie einen Rewe-Supermarkt begonnen. „Dies ist ein großer Schritt, um das Wohnungsangebot und die Nahversorgung vor Ort zu stärken“, sagt Geschäftsführer Jan Kretzschmar. In den vergangenen Jahren seien die Einwohnerzahlen in Bergfelde schneller als in den anderen Lagen der Umgebung gestiegen. Der Bedarf an weiterem Wohnraum in dem Stadtteil sei groß. „Dieser Nachfrage kommen wir nun nach“, so Kretzschmar. Voraussichtlich ab dem Spätsommer 2023 würden die Wohnungen vermietet.

Neue Wohnungen in Bergfelde im Schnitt 78 Quadratmeter groß

Die geplanten 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen seien durchschnittlich 78 Quadratmeter groß und würden sich daher vor allem für Alleinstehende, Paare und kleine Familien eignen. Alle Wohneinheiten würden über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen und seien zudem barrierefrei. Jede Wohnung und auch die Tiefgarage mit ihren 173 Mieterstellplätzen könnten „problemlos mit dem Aufzug erreicht werden“, sagt Kretzschmar. Die aus der Feder von Nokera Planning stammenden Gebäude seien mit dem energieeffizienten KfW40-Standard geplant.

Auch im zweiten Bauabschnitt sind insgesamt vier Stadtvillen geplant. Quelle: Nokera Planning

Die KW-Development will nach den Worten ihres Geschäftsführers zudem Maßnahmen zum Arten- und Lärmschutz sowie zu einer verbesserten verkehrlichen Erschließung umsetzen. Um die Wohngegend noch familienfreundlicher zu gestalten, werde es auch eine Fläche für ein Kinderbetreuungsangebot sowie Spielplätze für Kinder verschiedener Altersgruppen geben. So wachse zugleich die soziale Infrastruktur am Standort, denn verkehrlich sei Bergfelde durch den naheliegenden S-Bahnhof, die Mittelstraße (B 96a) sowie die A 10 bereits „optimal an das Stadtzentrum und nach Berlin angebunden“.

63 Parkplätze vor dem Rewe-Markt

Ein Teil der Erdgeschossflächen werde für den künftigen Rewe-Supermarkt genutzt. 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Bäcker, ein DHL-Paketshop und eine Rewe-Abholstation sowie 63 Parkplätze direkt vor dem Markt stünden den künftigen Bewohnern sowie allen Nachbarn und Gästen dann zur Verfügung.

Klarer Wunsch der Anwohner zu Einkaufsmöglichkeiten

Mit dem neuen Rewe entstehe eine weitere Einkaufsmöglichkeit, die fußläufig zu erreichen sei und ein breiteres Angebot biete. „Bisher gab es nur einen Discounter im Ort, weshalb viele Anwohner den Wunsch nach einem Supermarkt mit Vollsortiment äußerten, der zudem nicht unbedingt mit dem Auto angefahren werden muss“, sagt Kretzschmar.

Die Stadtvillen des ersten Bauabschnittes an der Brückenstraße in Bergfelde. Quelle: Robert Roeske

Bereits im September 2020 hat die KW-Development den ersten Bauabschnitt vorzeitig abschließen können. Dieser umfasst drei Stadtvillen mit 54 Mietwohnungen auf der gegenüberliegenden Seite der Mittelstraße. Im zweiten Bauabschnitt sollen nun weitere 154 Mietwohnungen in vier Stadtvillen und drei Mehrfamilienhäusern entstehen. Einige der Wohnungen sollen zu preisgedämpften Mieten angeboten werden. Jan Kretzschmar: „Mietwohnungen sind gerade im Speckgürtel Mangelware. Denn nicht jeder kann oder will sich gleich ein Haus kaufen. Oder man wohnt schon hier und möchte in eine moderne Wohnung in derselben Nachbarschaft umziehen. Deshalb freut es uns, dass wir jetzt mit dem Bau starten konnten.“

Unternehmen mit zehnjähriger Geschichte

Der Geschäftsführer und Immobilien-Experte hatte die KW-Development GmbH 2012 gegründet. Das Unternehmen habe sich auf die Entwicklung ganzer Stadtquartiere spezialisiert, beherrsche nach Kretzschmars Worten aber auch die Sanierung von Altbauten und Denkmalen. Außerdem übernehme das Unternehmen als Bauträger und Projektentwickler die komplette Planung und Ausführung der Bauvorhaben in Eigenregie. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler hatte sich im Sommer 2020 auf der Baustelle umgesehen.

Blick auf die Baustelle in Bergfelde. Quelle: Helge Treichel

Seit Gründung habe die KW-Development in Berlin und Potsdam rund 2000 Wohneinheiten mit insgesamt rund 150 000 Quadratmetern Wohnfläche und einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro entwickelt. Um die teils quartiersgroßen Projekte zu lebenswerten Orten zu entwickeln, legt der Unternehmer zudem viel Wert auf die richtige Mischung aus Gewerbe, Bildung, Sozialem und Wohnen in Miete und Eigentum. Soziale Verantwortung sei ein wichtiges unternehmerisches Credo für ihn. Der Neubau von Schulen, Seniorenresidenzen, privaten Hochschulen, Gründerzentren und Coworking-Spaces sowie Kindertagesstätten gehöre deshalb zum Leistungsspektrum.

Von Helge Treichel