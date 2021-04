Betrunkener Autofahrer baut Unfall in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Am Dienstagabend (27. April) gegen 22 Uhr befuhr ein 32-jähriger VW-Fahrer die Rudolf-Breitscheid-Straße in Hohen Neuendorf in Fahrtrichtung Zentrum. Er kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten Dacia zusammen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem aufgrund des festen Wohnsitzes in Polen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Wunsch der Halter abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro.

Von MAZonline