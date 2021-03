Betteln am Kaufland in Hohen Neuendorf: Polizei und Ordnungsamt sind wachsam

Hohen Neuendorf

Offensichtlich organisierte Bettelei vor dem Kaufland in Hohen Neuendorf – „das geht nicht“, findet Christian Dirk Ludwig aus Hohen Neuendorf. Als Linker habe er zwar „Verständnis für soziale Notlagen, verursacht durch einen neoliberalen Turbokapitalismus im Endstadium“. Der Berliner Sozialrichter a. D. bat jedoch in einem Schreiben an die MAZ, sich dieses Themas anzunehmen.

Die Stadtverwaltung habe Kenntnis vom Betteln am Kaufland, sagte Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher auf Nachfrage. Das Gelände werde regelmäßig von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes bestreift. Eine konkrete Handhabe gäbe es jedoch nicht. Schließlich handele es sich um ein Grundstück im Privateigentum. Die Stadt übe keinerlei Hausrecht aus und besitze dementsprechend keine Handhabe. Erst wenn sich die Kunden belästigt oder genötigt fühlen, könne die Polizei hinzugezogen werden. Ansonsten sei Bettelei etwas, das geduldet werden müsse. Vorm Rathaus allerdings sähe die Sache anders aus.

Dieses Bild bot sich in der vergangenen Woche vor dem Kaufland in Hohen Neuendorf. Quelle: privat

Dass bloßes und friedliches Betteln kein Einschreiten rechtfertige, bestätigt auch Polizeisprecherin Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord. In den vergangenen Tagen habe es auch keine diesbezüglichen Einsätze am Kaufland in Hohen Neuendorf gegeben. Ohnehin kämen die Kollegen nur zum Einsatz, wenn sich Marktbetreiber, Kunden oder das Ordnungsamt bei der Polizei melden, weil sie Anhaltspunkte für einen strafbaren Hintergrund sehen. Das könnte vorliegen, wenn Passanten genötigt werden oder vorgegeben wird, für eine bestimmte Organisation Spenden zu sammeln. Die Beamten würden dann prüfen, ob der Tatbestand des Betrugs oder des Erschleichens von Leistungen vorliegt und ob eine Spendengenehmigung vorgewiesen werden kann. Je nach Ergebnis der Feststellung, könnte eine Anzeige aufgenommen und/oder ein Platzverweis erteilt werden. Jedem sei am Ende die Entscheidung selbst überlassen, ob er Straßensammlungen unterstützt.

Von Helge Treichel