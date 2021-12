Hohen Neuendorf

Eine Bibliothek ist nicht mehr nur allein Ausleihstation für Bücher, machte Kathleen Fischer im jüngsten Hohen Neuendorfer Sozialausschuss am Donnerstagabend deutlich. Die stellvertretende Bibliotheksleiterin verwies auf einen Vortrag im Mai, mit dem bereits schon einmal „unsere Vision vom dritten Ort“ vorgestellt worden sei. Danach wolle die Bibliothek „ein Spiegel der Gesellschaft in Wort und Bild, aber vor allem auch in medialen Technologien und Kompetenzen sein“.

Vier Säulen, ein Konzept

Vier Säulen umfasse das Konzept: die Versorgung mit Medien, Informationen und nicht kommerziellen Dienstleistungen – unabhängig von Alter und sozialer Herkunft, das Vermitteln von Informationskompetenz als eine Art Navigationssystem sowie als Garant für die im Grundgesetz verankerte Bildungs- und Informationsfreiheit. Zudem entwickle sich die Bibliothek zu einem multimedialen und multikulturellen Treffpunkt, der verschiedene Veranstaltungen anbietet. Das allerdings benötige auch Aufenthaltsqualität, was in Hohen Neuendorf nicht im erwünschten Maße geboten werden könne.

Stadtbibliothek Hohen Neuendorf am „Tag der offenen Tür“. Quelle: Stadtverwaltung Hohen Neuendorf

Es gebe aktuell fünf Standorte mit sieben Mitarbeitenden. Knapp 47 000 Medien stünden zur Verfügung – inklusive des digitalen Angebots. Zu den Nutzern zählen etwa zehn Prozent der mehr als 26 000 Einwohner, erläutert Kathleen Fischer. Mit in Summe 500 Quadratmetern Nutzfläche seien die meisten Standorte viel zu klein. Es gebe weder geeignete Arbeitsplätze oder Rückzugsorte für Pausen noch gemütliche Ecken zum Schmökern oder Platz für Veranstaltungen. Dem stünden Doppelstrukturen gegenüber, bei denen sich die verschiedenen Standorte gegenseitig die Kundschaft abgraben. Nicht überall könne der Fachstandard geboten werden und an manchen Stellen werde die bestehenden Schulbibliotheken auch gar nicht als öffentliche Einrichtung wahrgenommen. Zudem binde die Zersplitterung unnötig Ressourcen.

großer Ort mit vielen Themenräumen gefragt

Der dritte Ort müsse deshalb gewisse Merkmale und Kriterien erfüllen, machte Kathleen Fischer deutlich und führte auf: zentral gelegen, barrierefrei, gut erreichbar, attraktiv durch bequeme Öffnungszeiten, gute Aufenthaltsqualität. Damit gehe es um „einen großen Ort mit vielen Themenräumen“ – weg von „dieser drögen Bücherausleihe“, fasste Sozialfachbereichsleiter Hendrik Wendland zusammen.

Bürgermeister vernimmt „fast einen Hilferuf“

Er habe aufmerksam zugehört, sagte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). „Und was ich hier vernommen habe, war fast ein Hilferuf“, so der Verwaltungschef. Als wachsende Stadt müsse die Kommune auch in der Infrastruktur wachsen, stellte Apelt fest. Erfahrungen in anderen Städten zeige, dass die Konzentration auf eine Zentralbibliothek „die Attraktivität für die Nutzerinnen und Nutzer erheblich gesteigert hat“.

Der Kulturbahnhof kommt als zentrale Bibliothek doch nicht in Frage, lautet die aktuelle Erkenntnis in Hohen Neuendorf. Quelle: Enrico Kugler

Deshalb kam der Bürgermeister ohne Umschweife auf die Optionen der Stadt zu sprechen: Einerseits lasse sich eine Bibliothek als dritter Ort im Kulturbahnhof nicht adäquat realisieren, weil man über mehrere Etagen gehen müsste. Gleichzeitig habe die Stadt vor vielen Jahren ihr Vorkaufsrecht für das Grundstück in der Berliner Straße 42 für etwas mehr als einer Million Euro ausgeübt. Der ursprüngliche Vorschlag hinsichtlich einer Zwei- oder Dreifeldhalle an diesem Standort sei in einer Diskussion um die dortige Tanzschule gemündet.

Diskussion soll neu geführt werden

Vor dem Hintergrund, dass der Kulturbahnhof als ungeeignet angesehen wird und die Möglichkeit einer Übernahme der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Kreisträgerschaft im Raum stünde, müsse die Diskussion um den Standort neu geführt werden, sagte der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung werde bis zum Jahresende eine neue Beschlussvorlage zum Thema Bibliothek erstellen, kündigte Hendrik Wendland an.

Von Helge Treichel