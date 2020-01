Birkenwerder entreißt der Stadt Hohen Neuendorf den Wanderpokal

Hohen Neuendorf

Stimmungsvoll ging es zu am Freitagvormittag in der Hohen Neuendorfer Stadthalle. Die Dr. Hugo Rosenthal Oberschule lud zum mittlerweile 15. Mal zum Tag der offenen Tür, darin involviert war auch der Sechstklässler Fußballcup in der Stadthalle. Nach einem packenden und spannenden Turnier blieb der Wanderpokal jedoch nicht in der Stadt Hohen Neuendorf, sondern wandert für ein Jahr in die Nachbargemeinde Birkenwerder, die im Finale gegen Bergfelde gewannen.

Voll besetzt waren die Zuschauerränge in der Hohen Neuendorfer Stadthalle. Quelle: Robert Roeske

„Der Ehrgeiz ist schon groß bei den Jungs, man muss dann auch ab und an mal bremsen als Coach“, spiegelt Rene Berner die Lust der Kinder auf das Turnier wieder. Der Sportlehrer der Pestalozzi-Grundschule aus Birkenwerder hatte leider aber auch einen Wermutstropfen zu beklagen. „Einer unserer Spieler hat sich leider das Handgelenk gebrochen, das trübt die Stimmung natürlich ein wenig. Wobei das Turnier fair war und wir am Ende auch verdient gewonnen haben.“

Ein spannendes Finale lieferten sich Birkenwerder (l.) und Bergfelde. Am Ende siegte die Pestalozzi-Grundschule aus Birkenwerder mit 1:0. Quelle: Robert Roeske

Glücklich über die wieder einmal gelungene Veranstaltung zeigte sich auch Lehrerin Claudia Koch, die an der Hugo Rosenthal Oberschule Mathematik und Erdkunde lehrt und für die Organisation des Fußballturnieres zuständig ist. „Wir haben vor fünfzehn Jahren aus einer Notsituation heraus diesen Cup ins Leben gerufen. Der Rückgang der Schülerzahlen war dramatisch und wir mussten aktiv werden.“ Inzwischen ist die Schule gut ausgelastet und nutzt den Projekttag, um die Schule wirksam in Szene zu setzen. Neben dem Fußballturnier gibt es auch diverse Aktionen in der Schule selbst. Neben einem Rundgang durch die Oberschule konnten die Schüler- und Schülerinnen auch verschiedene Stationen ausprobieren. Am Nachmittag gab es dann den obligatorischen Tag der offenen Tür für interessierte Schüler und deren Eltern, wo auch Gespräche mit den Fachlehrern geführt werden konnten.

Der Wanderpokal verlässt für mindestens ein Jahr die Stadt Hohen Neuendorf. Quelle: Robert Roeske

Vorher aber feierten die Kids aus Birkenwerder ausgelassen den Turniersieg beim Sechstklässler Cup, der für die Helfer und Organisatoren bereits um sieben Uhr morgens begann. „Der Aufwand ist schon enorm und umfangreich, aber man sieht immer wieder, dass dieser Cup toll angenommen wird. Die Halle ist voll und die Schüler haben Spaß“, freut sich Lehrerin Claudia Koch. Und angetrieben von den lautstarken Mitschülern auf der Tribüne gaben die Sechstklässler alles auf dem Parkett. „Man merkt schon, dass der Ehrgeiz und das Engagement von Jahr zu Jahr steigt, es geht teilweise schon ordentlich zur Sache“, bemerkt auch Sportlehrer Raphael Trachte von der Rosenthal-Oberschule.

Die Siegerehrung nahm dann Steffen Apelt, Bürgermeister der Stadt Hohen Neuendorf vor, der dem siegreichen Team aus Birkenwerder den Wanderpokal überreichte, der nun für ein Jahr nicht mehr in der Stadt Hohen Neuendorf stehen wird.

Von Knut Hagedorn