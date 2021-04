Hohen Neuendorf

Radfahrende mit bunten Pool-Nudeln an ihrem Gefährt werden am kommenden Montag, 12. April, durch Hohen Neuendorf radeln, um so auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zum Autoverkehr aufmerksam zu machen. Ab 17 Uhr wollen sich die Aktiven des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) auf eine der Hauptrouten begeben – der Schönfließer Straße und der Goethestraße.

Mit dieser Aktion weist der ADFC auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen von Radfahrenden hin: „Wir schnallen uns die Pool-Nudeln auf den Gepäckträger, um die nötige Distanz zum Autoverkehr zu verdeutlichen“, sagt Uta Lamprecht, Mitglied der ADFC-Ortsgruppe Hohen Neundorf. Auf der gesamten Strecke gäbe es nur einen kleinen Abschnitt, auf dem Radfahrende verpflichtet sind, den angeordneten Radweg zu benutzen: zwischen Kaufland und Kreisel Karl-Marx-Straße. „Auf allen anderen Abschnitten dürfen oder müssen Radfahrende auf der Fahrbahn fahren, wenn sie schneller als Schrittgeschwindigkeit vorwärts kommen wollen“, stellt Uta Lamprecht klar. Auf der Straße sei aber oft viel Verkehr und wenig Platz. „Da kommt es leider oft vor, dass Autos die 1,5 Meter Sicherheitsabstand zum Radverkehr nicht einhalten und das ist für uns Radfahrer richtig gefährlich“, so die ADFC-Frau.

Kommunale Bemühungen scheitern oft am Verhalten der Einzelnen

Die Stadt Hohen Neuendorf bemühe sich an mehreren Stellen, die Infrastruktur für Radfahrer besser auszubauen. Doch die Sicherheit der Radfahrenden scheitere in der Realität leider oft an der Nichteinhaltung der Regeln der Straßenverkehrsordnung, die laut § 5 lautet: „Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von zu Fuß Gehenden, Rad Fahrenden und Elektrokleinstfahrzeug Führenden beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m.“ Dies gelte übrigens auch bei vorhandenen Radschutzstreifen oder Radfahrstreifen.

Der ADFC wirbt im Namen der Radfahrenden für mehr Verständnis dafür, dass auch Radfahrer schnell und sicher ans Ziel kommen möchten und für mehr Rücksichtnahme durch Einhaltung der Abstandsregeln. Denn in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) heißt es im außerdem in den Grundregeln: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“. Der ADFC setzt sich bundesweit mit seinen mehr als 200 000 Mitgliedern mit Nachdruck für die Belange von Radfahrenden ein und hat das Ziel, eine Verkehrswende in Deutschland zu erreichen. Die Mitglieder des ADFC sind auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene organisiert.

Von MAZonline