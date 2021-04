Borgsdorf

Die Bergungsaktion der Tauch-Firma im Börnersee geht in die Verlängerung. Darüber informierte Sprecher Daniel Dinse auf Nachfrage. Waren ursprünglich zwei Wochen für die aufwendigen Unterwasserarbeiten angesetzt, so werden diese nach Absprache mit dem Ordnungsamt nunmehr in der dritten Woche fortgesetzt. „Die Taucher fanden diverse Mauerbestandteile, die aktuell noch abgetragen werden“, sagte Dinse.

Borgsdorf (Oberhavel): Börnersee Taucharbeiten gehen weiter Quelle: Robert Roeske

Der im Einsatz befindliche Taucher stieß bei seinen Tätigkeiten in der zweiten Arbeitswoche auf die Überreste eines Fundaments, das vom schlammigen Seeboden in fünf bis sechs Metern Tiefe bis etwas zwei Meter unter die Wasseroberfläche ragt, informierte Bauleiter Tobias Gurk vor Ort. Dies habe die Mechanik getragen, zu der auch das riesige Zahnrad gehörte, das bereits in der vergangenen Woche geborgen worden war. Mit einem hydraulischen Stemmhammer sei der Taucher nun dabei, das etwa 2,5 Meter lange Fundament Stück für Stück abzutragen und die Bruchstücke in einen der Bergungskörbe zu legen, die mit einem Hydraulikkran in die Tiefe gelassen und wieder nach oben gezogen werden können.

Rund drei Kubikmeter Bauschutt seien so bereits zusammengekommen, sagte Daniel Dinse auf Nachfrage. Das Material wurde am Freitagmorgen zur Entsorgung abtransportiert. Am Montag dieser Woche waren bereits rund zwei Kubikmeter Metallschrott aus dem Börnersee geborgen worden. „Genaue Zahlen können wir noch nicht liefern, da uns die Entsorgungsnachweise bislang noch nicht vorliegen“, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung.

Die Badestelle am Börnersee. Quelle: Robert Roeske

Die ursprünglich für diese Woche geplante „Abflachung des Uferbereiches hat noch nicht stattgefunden“, informierte Dinse. Zunächst werde noch das Fremdmaterial geborgen. Die Arbeiten an der Badestelle seien nun für die dritte Woche vorgesehen. An dem erst 2019 hergerichteten Strand soll noch die Böschung im Wasser aufgeschwemmt werden, sodass diese seichter in die Tiefe abfällt. Aufgrund ihrer Steilheit war es im Sommer vergangenen Jahres zu einer brenzligen Situation mit einem Kind gekommen, sodass die Badestelle gesperrt wurde. Taucher waren daraufhin auf die Überreste des einstigen Tonabbaus in der Grube gestoßen.

Teile von Schienen konnte durch die Unterwasserarbeiten bereits in der ersten Arbeitswoche geborgen werden. Loren, die sich nach Auskunft der Borgsdorfer Bevölkerung noch im Wasser befinden sollen, seien bislang nicht gefunden worden, sagte Tobias Gurk. Das gelte allerdings auch für das gegen Ende des zweiten Weltkrieges verschollene Bernsteinzimmer, fügt er verschmitzt hinzu.

Die Bergungsarbeiten auf dem Börnersee. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel