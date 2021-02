Borgsdorf: Bewohnerin überrascht Einbrecher 

Borgsdorf

Zwei unbekannte Männer stellte eine Frau am Dienstag (2. Februar) gegen 12.45 Uhr in ihrem Haus im Fasanenweg in Borgsdorf fest. Offenbar hatten die beiden Männer das Gebäude durch die geschlossene, aber nicht verschlossene Haustür betreten während sich die Bewohnerin im Obergeschoss aufhielt. „Die beiden Männer flüchteten dann sofort über die Terrassentür und konnten auch bei der Absuche des Nahbereichs mit einem Fährtenhund nicht mehr festsgestellt werden“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline