Borgsdorf: Feuerwehr trainiert für Autobahn-Einsätze

Borgsdorf

Anstelle der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Neuendorf, die am 27. März ausfallen musste, beging der Löschzug Borgsdorf Mitte September eine kleine Feier, bei der sich Bürgermeister Steffen Apelt bei allen bedankte. Außerdem wurden die ausstehenden Beförderungen und Auszeichnungen vorgenommen. Vielfach seien Frauen und Männer der Feuerwehr oder ganze Löschzüge auch im Zuge der Aktion „Helfende Hände“ für eine Ehrung vorgeschlagen worden.

Steckbrief Gründungsdatum: 24. Oktober 1904 Wehrführung: André Weil Mitgliederzahl: 72 aktive Mitglieder: 44 Alters- undEhrenabteilung:7 Jugendliche:21 Fahrzeuge: LF 16/12, RW Einsätze 2019:73 Anschrift: Karl-Marx-Straße 2, 16556 Hohen Neunendorf, OT Borgsdorf Kontakt: 03303/52 83 72, weil@ffw.hohen-neuendorf.de Internet:www.ff-borgsdorf.de

Aber die Verwaltung habe die Feuerwehrehrungen von der feierlichen Rathauseröffnung trennen wollen. Stellvertretend übergab Apelt an Löschzugführer André Weil eine Ehren-Schale der Stadt.

Dass nach den seit März ausgefallenen Diensten wieder einiges an Wissensvermittlung nachzuholen sei, stellte Stadtbrandmeister Robert Röhl fest. In Borgsdorf stehe dabei die Ausbildung am auf Autobahneinsätze spezialisierten Rüstwagen im Mittelpunkt.

Von Helge Treichel