Borgsdorf: Ladendieb wird handgreiflich

Borgsdorf

Am Donnerstagabend (16. September) gegen 19.15 Uhr wurde in 44-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Berliner Straße in Borgsdorf mehrere Paar Socken entwendete. Beim Verlassen des Geschäftes wurde er von Mitarbeitern festgehalten und gab das Diebesgut dann auch freiwillig heraus.

Körperliche Auseinandersetzung in Borgsdorf

„Dann wollte er den Laden jedoch verlassen, ohne seine Personalien herauszugeben“, berichtete Polizeisprecher Daniel Fischer. Dies wollten die Mitarbeiter nicht zulassen, so dass es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jährigen und zwei Angestellten des Supermarktes kam. „Dabei wurde eine Mitarbeiterin leicht verletzt“, so der Pressesprecher weiter. Den alarmierten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der Mann dann kooperativ, so dass er nach Klärung des Sachverhaltes durch die Beamten entlassen wurde.

