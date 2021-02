Borgsdorfer entdecken Waldschädlinge: Vom Weißen Rotzling und Gemeinen Kackbeutler

Hohen Neuendorf/Borgsdorf

Eine Reihe lästiger Waldbewohner breitet sich seit Beginn des Lockdowns an der Friedensallee und am Bogenluch aus. Sie heißen Weißer Rotzling, Gemeiner Weißblechling und Gemeiner Kacktütenbeutler. Entdeckt wurden sie zuerst von den Bewohnern der drei Häuser außerhalb der Ortslage. Eine von ihnen ist Jean Lubenow, Betreiberin der Ölmühle am Bogenluch. Gemeinsam mit der Nachbarschaft hat sie Ende Januar eine Privatinitiative gestartet, um diesen Waldschädlingen zu begegnen. Mit lustigen Plakaten und Transparenten wollen sie eine weitere Verbreitung dieser Tierarten verhindern und rufen Passanten zur Mithilfe auf. Sie seien extrem hartnäckig und oft gut getarnt. „Aber einmal gesichtet, lassen sie sich problemlos einfangen“ ist auf den Schildern zu lesen. Die Botschaft ist zwar witzig und mit einem Augenzwinkern verpackt, wird aber klar formuliert: Haltet sauber, was von der Natur noch übrig ist!

Der Entwurf des Plakates. Quelle: Janette Budtke

Anzeige

Regelmäßig stoße sie auf achtlos weggeworfene Verpackungen von Getränken und Lebensmitteln, sagt Jean Lubenow: „Einmal die Straße hoch, hat man einen Zehn-Liter-Eimer voll“. Und dies habe deutlich zugenommen, seit die Leute durch den Lockdown sich stärker in heimatlichen Gefilden erholen. Das wollten die Anwohner nicht länger schweigend hinnehmen. Ende Januar wurden die ersten Plakate an den Zäunen angebracht – mit dem Segen der Forstbehörde.

„Es handelt sich zwar um eine Selbstverständlichkeit, aber manchmal scheint es nötig zu sein, die Menschen zum Nachdenken anzuregen“, sagt Anika Gammelin, Revierförsterin in Briese. Dass dies auf diese Art geschieht, begrüßt die Revierförsterin.

Ende Januar wurden die Schilder auch an Zäunen der Friedensallee in Borgsdorf angebracht. Quelle: Janette Budtke

Einen mangelnden Respekt nicht nur gegenüber der Umwelt, sondern auch andern Hundehaltern und Tieren gegenüber stellt auch Jaqueline Schaak gehäuft fest. Der Leinenzwang im Wald werde beflissentlich missachtet und auf diesbezügliche Hinweise werde häufig frech oder aggressiv reagiert. Deshalb geht die Hundetrainerin, die auch ein offenes Training für Mensch und Tier anbietet, stets mit gutem Beispiel voran. Ihr Motto ist auf den Plakaten verewigt: „Leine am Hund ist eine Zier, bringt Sicherheit für Mensch und Tier.“

Hinweis im Borgsdorfer Wald. Quelle: Janette Budtke

Als sie die Aktion mitbekamen, war für Sarah Wilke und Lars Kirstein klar, dass sie solche Hinweise auch bei sich in der Hohen Neuendorfer Niederheide brauchen. Das Paar hat seit drei Jahren eine rund 7,5 Hektar große Wald- und Wiesenfläche direkt an der Havel gepachtet, mitten im Trinkwasserschutzgebiet und nahe der Buswendeschleife an der Schillerpromenade. Eine etwa 2,5 Hektar große Wiese wird bewirtschaftet, um zweimal jährlich Heu zu gewinnen – als Tierfutter und als Streu für Kleintiere. „Da macht es sich natürlich gar nicht gut, wenn wir den einen oder anderen großen Hundehaufen mitliefern“, sagt Lars Kirstein. Er wünscht sich, dass solche Verunreinigungen eingesammelt und mitgenommen werden. Und dass die von Hunden gescharrten Löcher wieder zugemacht werden. Denn die seien nicht nur für ihn selbst eine tückische Falle, sondern auch für die landwirtschaftlichen Geräte, deren Achsen beschädigt werden.

Die in der Niederheide geplante Informationstafel. Quelle: Enrico Kugler

Außerdem sammle sich auf den Flächen und Wegen eine Menge Müll an – Verpackungen von Getränken, Speisen und Knabbereien. Dass Leute die Reste ihres Picknicks nicht selbstverständlich wieder mitnehmen, will ihm nicht in den Kopf. Wie ihm gehe es auch den übrigen Nutzern der Wiese, sagt Lars Kirstein. Denn eigentlich seien Erholungssuchende und Hunde gern gesehen – wenn sie denn die Grundregeln beherzigen. Deshalb hat er einen soliden Rahmen für das Plakat gebaut, dass er aufstellen möchte, sobald der Frost aus dem Boden gewichen ist. Für Sarah Wilke wird damit genau der richtige Ton angeschlagen: „Wir wollen den Leuten nicht mit erhobenem Zeigefinger kommen, sondern bloß einen Denkanstoß geben.“

Von Helge Treichel