Brücke in Hohen Neuendorf für den Schwerverkehr gesperrt

Bergfelde/Hohen Neuendorf

Die Brücke der Schönfließer Straße (171) über die Bahnlinie ist ab sofort für den Schwerlastverkehr gesperrt. Alle Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen dürfen das Bauwerk zwischen Bergfelde und Hohen Neuendorf bereits seit Montag nicht mehr befahren und werden über die Bundesstraße B 96 nach Birkenwerder und die B 96a nach Bergfelde – beziehungsweise umgekehrt – umgeleitet. Für den Fahrzeugverkehr mit weniger als 3,5 Tonnen gilt jetzt ein Tempolimit von 20 km/h. Darüber informierte Pressesprecher Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag während eines Ortstermins.

Sonderprüfung der Brücke ergab neue Sachlage

Anfang September habe eine Sonderprüfung ergeben, dass sich die Schäden an der Brücke schneller entwickeln, als dies zuvor angenommen worden war, informierte Streu. Um zu verhindern, dass sowohl die Landesstraße als auch die Bahnlinie aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen, bereite der Landesbetrieb Straßenwesen jetzt den Bau einer Behelfsbrücke vor. Termine für die Umsetzung stehen noch nicht fest, sagte Streu. Ziel sei es jedoch, die Behelfsbrücke möglichst bis zum Frühjahr 2022 zu errichten. Wenn diese verkehrliche Lösung geschaffen wurde, bestehe ein ausreichendes Zeitfenster, um ein Planfeststellungsverfahren zum Neubau einer regulären Ersatzbrücke durchzuführen und die marode Brücke abzureißen. Die Stahlbetonkonstruktion war 1962 im Zuge des Mauerbaus zusammen mit der Gleisschleife errichtet worden, so Streu.

Die betreffende Brücke der L171: Unter der Betonoberfläche kommen stellenweise stark korrodierte Armierungen zum Vorschein. Quelle: Helge Treichel

Von den Einschränkungen für den Schwerverkehr betroffen seien auch die Busse der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG). Der Verkehr der Linie 809 werde ab Sonnabend, 11. September, vom S-Bahnhof Hohen Neuendorf über die B 96 Richtung S-Bahnhof Birkenwerder und dann weiter über die B 96a in Richtung Bergfelde geführt. Diese Änderungen der Linienführung gelten für beide Fahrtrichtungen und verlängern die Fahrzeit um etwa zehn Minuten. Deshalb könne es sein, dass die Anschlüsse an andere Buslinien oder Bahnen nicht erreicht werden, so Streu.

Link zu den aktuellen Fahrplänen

Die aktuellen Fahrpläne können nach seinen Worten unter https://www.ovg-online.de oder telefonisch erfragt werden: 03301/69 96 99.

Der Landesbetrieb bittet um Beachtung und Verständnis für die Einschränkungen.

Von Helge Treichel