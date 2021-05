Bündnisgrüne wollen Radweg-Nadelöhr aufweiten

Borgsdorf

Mit dem Neubau der Brücke über die A 10 in Birkenwerder verbleibe lediglich zwischen der Ortsgrenze und der Einmündung Alte Trift in Borgsdorf „ein kümmerlicher Geh-Radweg“, stellte Oliver Jirka (B90/Grüne) in der jüngsten Stadterordnetenversammlung fest. Auf dem Abschnitt seien außerdem mehrere stark frequentierte und schlecht befestigte Überfahrten vorhanden, die ein Unfallrisiko darstellen. Auf Antrag seiner Fraktion soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, „das nachhaltig in Ordnung zu bringen“. Dazu sei der rund 250 Meter lange Lückenschluss des Rad- und Gehweges an der L 20 Berliner Chaussee in beide Richtungen vorzuplanen und zusammen mit einer Kostenschätzung bis August 2021 der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Die Breite der kombinierten Rad- und Gehwege auf beiden Straßenseiten soll jeweils mindestens 3,50 m betragen. Bürgermeister Steffen Apelt empfahl dringend, den Antrag in den Fachausschuss zurück überweisen und das Vorhaben gemeinsam mit mit den Verantwortlichen auf der Seite der Nachbargemeinde zu beraten. Das fand ein klare Mehrheit.

Insgesamt müsse der Rad- und Fußverkehr zwischen Borgsdorf und Birkenwerder entlang der stark befahrenen Landesstraße L20 besser und sicherer geregelt werden. Es sollten auf gemeinsamen Geh- und Radwegen zwei Gehende nebeneinander laufen und Radelnde mit gewissem Sicherheitsabstand überholen können, so die Bündnisgrünen. Das gelte vor allem bei Benutzungspflicht. Daher die Mindestbreite von 3,50 m.

Von Helge Treichel