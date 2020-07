Hohen Neuendorf

Als Angelika Montag Mitte Januar die blitzblanken Rohre in der Grube sah, traute die 66-Jährige ihren Augen kaum: keine Wurzeleinwachsungen oder sonstigen Verstopfungen in dem Rohr, das die Abwässer ihres Haushalts in den Kanal befördert. Dabei waren angeblich aufwendige Reparatur- und Sanierungsarbeiten erforderlich. „Sch..., da ist nix“, zitiert sie den Bauarbeiter, der mit der Reparatur beauftragt war. Das wäre für sie nicht weiter erwähnenswert, hätte sie nicht die Rechnung für das teure Unterfangen erhalten. Ganz ähnliche Erfahrungen machte ihre Nachbarin Anja Koch, ebenfalls aus der Goethestraße.

Wie Familie Koch und Montag haben auch andere Anwohner der Goethestraße sowie weiterer Straßen in Hohen Neuendorf in den vergangenen Monaten Kostenersatzbescheide erhalten. Sie sollen je nach Einzelfall zwischen rund 2000 und 4000 Euro zahlen, weil Reparaturen an ihren Abwasseranschlüssen erforderlich seien, hieß es seitens des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt. Insgesamt handelt es sich um 37 Betroffene, die sich via Whatsapp zur „Bürgergruppe Abwasser“ formiert haben. Gemeinsam zweifeln sie nicht nur die Notwendigkeit dieser Art von Reparaturarbeiten an, sondern bringen eine ganze Reihe weiterer Kritikpunkte vor.

Nach den Kamerabefahrungen 2018 und 2019 wurden Anfang 2020 die Reparaturen vorgenommen. Quelle: Privat

Sie fragen sich, wie es überhaupt sein kann, dass auf eine Haltbarkeit von 80 bis 100 Jahren ausgelegte Steingutrohre angeblich bereits nach knapp 20 Jahren repariert werden müssen. Und wenn die Wurzeln von Straßenbäumen tatsächlich Schäden verursacht haben, dann müsste nach dem Verursacherprinzip die Stadt dafür aufkommen. Undichtigkeiten, die von verschobenen Winkeln der Rohre herrühren wiederum, ließen eher auf Mängel bereits beim Bau schließen. Mangelhafte Ankündigungen und Informationen werden ebenso kritisiert wie nicht nachvollziehbare Rechnungen. „Wir wollen aber nicht bloß meckern, sondern konstruktiv auf die mangelhafte Transparenz und Fehlerkultur sowie ein fehlendes Kostenbewusstsein hinweisen“, sagt Michael Kammann. Deshalb hätten sich die Betroffenen über das Angebot für ein Bürgergespräch mit dem Bürgermeister und weiteren Fachleuten gefreut. Und sie seien vor zwei Wochen auch guter Dinge dort hinaus gegangen, aber die Erwartungen hätten sich nicht erfüllt, beklagen die Betroffenen.

Dem Bauarbeiter über die Schulter geschaut: Keine Verstopfung erkennbar. Quelle: Privat

Die Stadt verfüge über rund 130 Kilometer Abwasserkanal sowie 10 000 Grundstücksanschlüsse. Jeweils zehn Prozent davon würden jährlich mit Kamerabefahrungen untersucht, erläutert Thomas Koch vom Eigenbetrieb Abwasser auf MAZ-Nachfrage. Nach der optischen Inspektion würden gefundene Schäden klassifiziert. Die Einteilung umfasse fünf Kategorien. Es gebe eine Vorauswertung beim Dienstleister für die technischen Betriebsführung (Wasser Nord) und eine endgültige Einteilung von einem beauftragten Drittanbieter (Ingenieurbüro). Eine nochmalige Kontrolle aller 37 Einzelfälle seitens beider Stellen hätte die vorherigen Ergebnisse bestätigt – mit einer einzigen Ausnahme, so Koch. Deshalb würden 36 der strittigen Kostenersatzbescheide aufrecht erhalten.

Die von den Betroffenen kritisierte Satzungsänderung, die eine Kostenbeteiligung auch für Unterhaltungsmaßnahmen überhaupt erst ermöglicht, gehe auf eine geänderte Rechtssprechung zurück, informierte Volker-Alexander Tönnies im MAZ-Gespräch. Daraufhin sei die „Schmutzwasserbeitrags- und Kostenersatzsatzung“ am 25. Oktober 2018 per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung geändert worden und Anfang 2019 in Kraft getreten. Laut dem verbindlichen Urteil des Oberverwaltungsgerichtes dürften Maßnahmen, die einen einzelnen Hausanschluss betreffen, nicht mehr auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Rechtssprechung sei aber auch, dass bei Wurzelschäden durch Straßenbäume die Beweislast beim angeblich Geschädigten liege (Zivilrecht).

Die Betroffenen monieren auch den aus ihrer Sicht mangelhaften Arbeitsschutz. Quelle: Privat

Erforderlichen Arbeiten gehe grundsätzlich eine Ankündigung voraus, sagte Thomas Koch namens des Eigenbetriebes. Jedoch sei es im Einzelfall zu einer Panne gekommen, dass die Baufirma schon zuvor tätig geworden war. „Dafür haben wir uns entschuldigt“, so Koch. Im Bürgergespräch sei auch eine holprige Kommunikation festgestellt worden. „Daran werden wir arbeiten“, versprachen Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher. Bei Problemen und Fragen sei die Verwaltung jederzeit gesprächsbereit.

Während der Kostenersatzbescheid von Anja Koch inzwischen zurückgenommen wurde, erhielt Angelika Montag eine ganz andere Antwort auf ihren Widerspruch. Bei ihr sind die erkannten Schäden und die Einteilung in die Schadensklasse 4 bei nachträglichen Überprüfungen bestätigt worden. Ihr bleibt nur noch der Klageweg, den sie in dieser Woche auch beschritten hat.

Von Helge Treichel