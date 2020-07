Hohen Neuendorf

Die Hohen Neuendorfer haben die Möglichkeit, vom 10. bis zum 18. August online über die Vorschläge des diesjährigen Bürgerhaushalts abzustimmen. Eine Präsenzveranstaltung wird es in diesem Jahr Corona-bedingt nicht geben. 54 Vorschläge gelten als über den Bürgerhaushalt realisierbar.

216 Vorschläge gingen im Bürgerhaushalt 2020 der Stadt Hohen Neuendorf ein. Nach Prüfung durch die Verwaltung und Zusammenfassung inhaltsgleicher Vorschläge waren es noch 201 Vorschläge. Von diesen liegen 51 nicht in der Zuständigkeit der Stadt, sondern bei anderen Behörden wie dem Landesbetrieb für Straßenwesen, dem Landkreis oder der Forstbehörde. Fünf Vorschläge stufte die Verwaltung als bereits umgesetzt ein, 91 gelten als nicht über den Bürgerhaushalt realisierbar, weil sie zum Beispiel über dem Budget von maximal 33 000 Euro pro Einzelvorschlag liegen oder nicht dem Gemeinwohl zugute kommen.

Online-Abstimmung: 54 Vorschläge zur Auswahl

Damit stehen bei der Abstimmungsveranstaltung insgesamt 54 realisierbare Vorschläge zur Auswahl. Die Abstimmung erfolgt in diesem Jahr aus zwei Gründen ausschließlich online: Zum einen verzichtet die Verwaltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf eine Präsenzveranstaltung. Zum anderen setzt sie damit gleichzeitig einen Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt des letzten Jahres um, die Abstimmung zum Bürgerhaushalt online zu ermöglichen. Statt einen einzigen Tag können die Hohen Neuendorfer dafür neun Tage, vom 10. bis zum 18. August, für die Online-Abstimmung nutzen. (Nähere Informationen zum Prozedere folgen in einer separaten Presseinformation Ende Juli) Wer keine Möglichkeit zur Online-Abstimmung sieht/hat, kann sich ab dem 22. Juli telefonisch an die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03303/528-232 wenden.

Prüfungsergebnis auf der Homepage abrufbar

Welche Vorschläge zur Abstimmung stehen, welche als erledigt gelten, welche die Verwaltung als nicht über den Bürgerhaushalt realisierbar einordnet und welche nicht in der Zuständigkeit der Stadt liegen, können Interessierte bereits vorab auf der Internetseite www.hohen-neuendorf.de nachlesen.

Von MAZonline