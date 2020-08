Hohen Neuendorf

Die Hohen Neuendorfer habe in diesem Jahr die Möglichkeit, vom 10. bis zum 18. August via Internet über die Vorschläge des Bürgerhaushalts 2020 abzustimmen. Eine Präsenzveranstaltung wird es in diesem Jahr Corona-bedingt nicht geben. 54 Vorschläge gelten als über den Bürgerhaushalt realisierbar.

„Wir haben versucht, das bisherige Abstimmungsprozedere auch online nachzubilden“, erläutert die für den Bürgerhaushalt zuständige Sachbearbeiterin Susanne Kübler. Das bedeutet: Jeder teilnehmende Hohen Neuendorfer hat fünf Stimmen, die er beliebig auf die zur Auswahl stehenden Projektvorschläge verteilen kann. Um Mehrfachabstimmungen zu vermeiden, müssen sich die Teilnehmenden mit Name, Anschrift und Mail-Adresse registrieren. Über einen Link an die angegebene Mail-Adresse erfolgt die Freischaltung zur Abstimmung.

Abstimmen ohne Altersbegrenzung

Weiterhin gibt es auch bei der Online-Abstimmung keine Altersbegrenzung. Für Minderjährige, die keine eigene Mail-Adresse haben, können die im gleichen Haushalt lebenden Angehörigen jeweils weitere fünf Stimmen mitbeantragen. „Schön wäre natürlich, wenn die Angehörigen anschließend auch gemeinsam mit ihrem Kind die Abstimmung vornehmen und ihm auf diese Weise demokratische Beteiligungsprozesse ein Stück näher bringen“, so die Verwaltungsvertreterin.

Verfahren ist weniger zweitaufwendig

Das aktuelle Zwischenergebnis der Abstimmung ist sowohl vor als auch nach der Abstimmung sichtbar. „Durch die Online-Abstimmung haben unsere Einwohner die Möglichkeit, nicht nur an einem Tag, sondern vom 10. bis zum 18. August an neun Tagen abzustimmen. Insgesamt ist das Verfahren für die Nutzer deutlich weniger zeitaufwendig. Zugleich berücksichtigen wir die Ängste und Interessen jener Menschen, die wegen der Corona-Krise persönliche Kontakte möglichst vermeiden, sich aber trotzdem an der Abstimmung beteiligen wollen“, beschreibt die Marketing-Mitarbeiterin die Vorteile. Nicht zuletzt setzt die Verwaltung mit der Online-Abstimmung einen Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt des Vorjahres um. Die technische Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit der leanlabs Agentur für digitale Medien GmbH aus Berlin.

Für das kommende Jahr ist eine Kombination aus Präsenzveranstaltung und Online- beziehungsweise elektronischer Abstimmung denkbar.

Wer möchte, kann auch per Telefon abstimmen

Wer keine Möglichkeit zur Online-Abstimmung sieht oder hat, kann sich unter der Telefonnummer 03303/52 82 32 an die Stadtverwaltung wenden. Wahlweise wird eine Unterstützung bei der Online-Abstimmung angeboten oder es werden schriftliche Unterlagen ausgegeben. Diese müssen bis spätestens 13. August abgefordert werden und bis spätestens am 18. August ausgefüllt wieder bei der Stadtverwaltung eingehen (Posteingang).

